Volkswagen Arteon Shooting Brake prijs is bekend! - Autoblog.nl

Volkswagen heeft de prijs paraat van de gloednieuwe Arteon Shooting Brake. Ook de facelift heeft een prijskaartje gekregen.

Het was toch wel een beetje een verrassing dat Volkswagen met een Shooting Brake kwam van de Arteon. Vervolgens ontstaat er een discussie of de naam Shooting Brake wel terecht is, maar dat geheel terzijde. Belangrijker is de vraag wat het mag gaan kosten. Daar hebben we nu een antwoord op. Volkswagen heeft namelijk de prijs bekendgemaakt van de vernieuwde Arteon en de Shooting Brake.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De Arteon facelift is er vanaf 48.950 euro. De Volkswagen Arteon Shooting Brake heb je vanaf 49.490 euro. In beide gevallen gaat het om de 2.0 TSI R-Line Business+ uitvoering. Dat betekent dus meteen een lekker dik uiterlijk met de R-Line bumpers. De motor levert 190 pk en is standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat.

Zaken die deel uitmaken van de R-Line Business+ uitvoering zijn onder andere 18-inch velgen, LED Plus-koplampen en donker getinte achterramen. In het interieur heb je dingen als de Digital Cockpit Pro en een achteruitrijcamera.

Wil je liever dieselen dan moet je even geduld hebben. In een later stadium volgt de 200 pk sterke 2.0 TDI. De prijzen van de diesel volgen naar verwachting in oktober. De Arteon komt in 2021 tevens als plug-in hybride op de markt. Dit betreft een aandrijflijn met een systeemvermogen van 218 pk. Over de 320 pk sterke Volkswagen Arteon Shooting Brake R is nog niets bekend.