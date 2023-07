Koop de enige Honda NSX op Marktplaats

De enige Honda NSX op Marktplaats is een plaatje. Wij lusten ‘m wel!

Van alle Japanse sportwagens uit de jaren ’90, is de Honda NSX de meest exotische. Vanwege het herenakkoord dat de Japanse autofabrikanten hadden in die periode, hadden hun sportwagens niet meer dan 280 pk. Om zichzelf te onderscheiden, investeerden de fabrikanten in allerlei andere technieken om maar het snelste te zijn.

De Nissan Skyline GT-R had een ingenieus AWD-systeem, de Mitsubishi 3000GT had actieve aerodynamica, de Mazda RX-7 een lichte en kleine wankelmotor en Impreza STI hele korte overbrengingen en explosieve boxermotor. Honda deed het anders en kwam met een raszuivere sportwagen op de proppen.

VTEC

Een sportwagen met een hoogwaardige 3.0 V6 met VTEC die in het midden lag en de achterwielen aandreef. Het was niet alleen een snelle en briljant sturende auto, maar ook een heel betrouwbare.

Niet alleen omdat ‘ie niet stuk ging, maar ook omdat de auto heel voorspelbaar reageerde. Verwar dat niet met saai, want deze auto krijg je alsnog heel erg dwars. De NSX was dermate goed dat concurrerende merken hun eigen producten drastisch gingen verbeteren.

Nu komen er ook mensen die zeggen: ‘Senna! Ayrton Senna!’. De Braziliaanse topcoureur heeft inderdaad meegeholpen aan de ontwikkeling van de auto, maar dat was echt aan het einde toen de NSX bijna af was. Hij reed op Suzuka met een NSX en vond dat de auto iets te zacht was afgesteld. Maar het feit dat Senna erbij betrokken is geweest, draagt alleen maar bij aan de magie.

Enige Honda NSX op Marktplaats

Er zijn diverse varianten geweest van de NSX. De Type-R, Type-S en Type-S Zero hebben wij in Europa nooit gehad. Je zou een Acura NSX kunnen importeren, maar daar zitten ook veel Targa’s en automaten tussen. Wat je wil is de meest pure uitvoering: een vroege coupé met handbak.

En daar staat er nu eentje van te koop in ons koude kikkerlandje! Het is een vrij sober uitgevoerde. De kleur van deze NSX ‘NA1’ is namelijk zwart. Net als het interieur. Maar ja, bij een NSX moet je niet al te kieskeurig zijn, want we mogen al lang blij zijn dat deze auto te koop staat. Het is namelijk de enige Honda NSX op marktplaats. Sowieso de enige die schaal 1 op 1 is en gewoon functioneert.

Sinds 2003 in ons landje

De auto komt oorspronkelijk uit Italië, maar is sinds 2003 in Nederland en sinds 2007 van de vorige eigenaar. Alles is bijgehouden en gedocumenteerd. De auto is op de wielen na helemaal origineel.

Dit is een vroeg exemplaar, dus die hoort eigenlijk de 16″ vijfspaaks wielen te hebben, maar deze 17 inch patta’s staan beter. Het is een vroeg exemplaar en die hebben trouwens geen 280 pk, maar halen dat nét niet: bij 273 pk is de koek op. Alsnog meer dan voldoende om lol mee te beloven.

Dan de prijs van de enige Honda NSX op Marktplaats. Daar kunnen we niet zoveel over zeggen, want die is op aanvraag. Dus dan is de vraag aan jullie: hoeveel moet deze gaan opbrengen? Volgens de verkoper is het een waardevaste investering. Dat klopt op zich wel, maar dan is het belang om te weten wat het aanschafbedrag is.

En dat is is niet bekend, want ‘Op Aanvraag’. Een snelle blik op Mobile.de leert ons dat een nette NSX met dez kilometers tussen de 75.000 euro en 100.000 euro waard is. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Check hier onze uitgebreide achtergrond special over de Honda NSX!