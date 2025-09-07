Lamborghini Countach op Marktplaats is even prachtig als duur

Een Lamborghini Countach blijft een tijdloze schoonheid, maar de prijzen beginnen dat gevoel te evenaren.

Voor Lamborghini zal de Countach initieel ‘gewoon’ de opvolger van de Miura geweest zijn. Je kunt immers niet in je glazen bol kijken om te weten of je een klassieker bouwt. Toch is het gelukt en eigen kon je dat des tijds al zien aankomen. De briljante Gandini-lijnen, die waren zo buitenaards dat ze inderdaad toonaangevend werden.

Lamborghini Countach

Toch heeft de Lamborghini Countach lange tijd binnen bereik gelegen als je geld hebt. Een koopje durven we het niet te noemen, maar voor het geld van een nieuwe McLaren, Ferrari of sommige Porsches kon je een redelijke Countach kopen. En over die glazen bol gesproken: dan had je een mooi zakcentje. We vinden een Countach op Marktplaats, waar zelfs gewoon goed in gereden is, voor een flinke duit.

Evoluties

Om mee te beginnen: het gaat om een ‘middelste’ Countach. Er zijn hoofdzakelijk drie evoluties van de Countach geweest. Het origineel, die ook wel de Periscopio wordt genoemd (vanwege de periscoop als binnenspiegel), zonder al dat spoilerwerk. De evolutie kwam in de jaren ’80 en bracht uitgeklopte wielkasten, een uitgesproken voorbumper en splitter en die joekel van een spoiler mee. En de laatste was de 25th Anniversary, met de heftige bodykit van Horacio Pagani. Grappig genoeg is dat de goede volgorde qua waardes als je van duur naar goedkoop sorteert.

Los van deze ‘evoluties’ zijn er allerlei kleine zaken die de verschillende versies van de Countach uniek maken. Zo had je ook nog de LP500 S en de Quattrovalvole. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen een ‘roundbelly’ (rondbuik) of niet. Dat houdt in dat latere versies van de tweede evolutie de zijskirt kregen van de Anniversary. Ook zit er verschil in het mechanische gedeelte: de vroegere modellen hebben carburateurs, maar laat in de jaren ’80 werd benzine-inspuiting toegevoegd.

Countach LP400 S

Deze LP400 S is die middelste evolutie en het is een ‘Series II’ van de LP400 S, met bredere banden, nieuwe ophanging, en verlaagde veren. Van de LP400 S zijn überhaupt maar 237 gebouwd en van die Series II zijn er maar 105 gebouwd. Qua motor betekent het dat je de 370 pk sterke variant krijgt van de 3.9 liter grote V12, goed voor een top van 264 km/u en een sprintje naar 100 in 5,9 seconden. En deze heeft dus nog de carburateurs. Je moet de versie met carburateurs goed behandelen, want er zit een lastige startprocedure aan vast. Je moet ‘m goed warm rijden, comfort valt tegen, je hebt geen liftkit of dat soort ongein, het zicht rondom is bizar slecht, en dat alles voor specs die ongeveer vergelijkbaar zijn met een moderne Volkswagen Golf R.

En dat is het mooie van de Lamborghini Countach: dat maakt allemaal helemaal niks uit. Want dit is een klassieker pur sang. Er zijn weinig auto’s zo uniek als de Countach. En het gevoel mag dan niet gaan om snelheid: het gaat wel om wat ooit speciaal was. Jij bent degene die stuurt. Je wordt niet geholpen door computers. Gewoon een stuur, drie pedalen en die fantastische zesbak met H-patroon.

Kopen

Het maakt niet uit of een Lamborghini Countach met zijn tijd mee is gegaan, hij staat alsnog bij veel mensen op het droomautolijstje. Die droom kan in vervulling gaan met dit zilveren exemplaar dat Louwman te koop heeft staan. Zoals gezegd is er gewoon mee gereden, want op de teller staat 65.246 kilometer. Dat is erg veel voor een supercar, helemaal eentje waar elke keer buitenspelen toch wel een hele onderneming is. Veel mensen durven het niet, deels vanwege de waardeprognose, dus is het mooi als mensen het wel gewoon doen.

Alleen dat heeft dus wel zijn prijs. Deze middelste evolutie mag dan de middelste zijn qua prijs: er moet 713.950 euro betaald worden voor de Lamborghini Countach. Da’s niet niks, maar dan heb je wel een briljante klassieker. Sla je slag op Marktplaats, en omdat ‘ie zo mooi is hebben we een hele galerij hieronder neergezet.