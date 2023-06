Unieke barnfind collectie onder de hamer

Deze unieke barnfind collectie kan wel wat liefde gebruiken.

Het woord barnfind wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Het idee erachter was altijd simpel. Een onbekende oudtante komt op 104-jarige leeftijd te overlijden. Na uitgevogeld te hebben wie de erfgenamen zijn, komen ze ineens wél langs in het huis. Ruzie maken om het tosti-ijzer en staafmixer, je kent het wel.

Dan blijkt dat er in de schuur achterin onder een hoop lakens, stof en doeken een oude auto staat waar al 40 jaar niet meer mee is gereden. Dát is een barnfind.

Unieke barnfind

In dit geval noemen we het een barnfind, maar het behoeft wel kleine toelichting. Bijna twintig jaar geleden was er een enorme storm in Indianapolis, Hurricane Charly. Deze orkaan, die uit vier stormen bestond, zorgde voor de nodige schade, waaronder een schuur met 20 bijzondere Ferrari‘s.

Uiteraard waren er andere belangrijke dingen op dat moment, dus de collectie zou later pas opgeknapt worden. De twintig auto’s werden verhuisd naar een opslagplaats in Indiana. Daar heeft de collectie vervolgens 19 jaar stof mogen vangen.

Dit zijn de auto’s uit de The Lost And Found Collection:

1965 Ferrari 275 GTB/6C Alloy by Scaglietti

1978 Ferrari 512 BB Competizione

1956 Ferrari 250 GT Coupe Speciale by Pinin Farina

1956 Ferrari 410 Superamerica Coupe Series I by Pinin Farina

1964 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti

1954 Ferrari 500 Mondial Spider Series I by Pinin Farina

1965 Ferrari 275 GTS by Pininfarina

1967 Ferrari 330 GTS by Pininfarina

1971 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti

1972 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti

1968 Ferrari Dino 206 GT by Scaglietti

1960 Ferrari 250 GT Coupe Series II by Pinin Farina

1972 Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina

1966 Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina

1976 Ferrari 308 GTB ‘Vetroresina’ by Scaglietti

1969 Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina

1965 Ferrari 330 GT 2+2 Series I ‘Interim’ by Pininfarina

1980 Ferrari 512 BB

1991 Ferrari Testarossa

1977 Ferrari 400 Automatic

Veiling bij RM Sothebys

De complete unieke barnfind collectie, The Lost And Found Collection, wordt door RM Sothebys geveild. Het bijzondere is dat ze niet eerst opgepoetst, opgeknapt en gerepareerd worden. Sommige auto’s hebben alleen een laag stof en uitgedroogde rubbers, maar andere auto’s in de collectie zijn er slechter aan toe.

Op die schitterende bruine 365 GT 2+2 is er iets groots en zwaars op het dak gevallen en die schade zit er nog. Ook is de Ferrari 308 GTB flink toegetakeld, zoals het fibreglass-koetswerk van de ‘Vetroresina’.

Dus regel een poetsdoek en een handige Harrie (of maak een afspraak met Ferrari Classiche) en knap deze collectie weer op!

Imagecredits: Darin Schnabel, in opdracht van RM Sothebys.