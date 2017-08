Dit is een Mustang met een Italiaans maatpak

Laat het maar aan Italdesign over om zelfs een Amerikaans icoon Italiaanse swaggeroni te geven.

In 2006 presenteerde het designhuis hun interpretatie van de toenmalige Ford Mustang. Fabrizio Giugiaro was dolenthousiast toen hij het MY2005 zag en de ontwerper wist één ding zeker: hij moest en zou zijn eigen creativiteit op het ontwerp van Ford loslaten.

Aldus geschiedde en het resultaat werd de one-off die je op bijgaande plaatjes ziet. Het is nog steeds overduidelijk een Mustang, maar dan wel een paar tandjes strakker. Ook oogt de auto wat kleiner dan het origineel. Best opmerkelijk, want de creatie van Italdesign was 30 (vóór) tot 80 (achter) millimeter breder. Wel werd de overhang aan de achterzijde wat ingekort.

Onder de kap gebeurde het nodige. De V8 werd getuned tot 500 pk dankzij verschillende onderdelen van onder meer Ford Racing. Zo kreeg het blok de injectoren van de Ford GT, een ander uitlaatsysteem, een grotere luchtinlaat en een vette supercharger.

Ten behoeve van de rijeigenschappen kreeg deze Mustang een op maat gesneden Ford Racing Handling Pack. Andere dampers, verlaagde vering en anti-roll bars. Al met al best jammer eigenlijk dat het bij een one-off bleef.