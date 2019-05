Dit is één van de gaafste jaarlijkse Porsche-feestjes

De sfeerimpressie geeft je het gevoel hier onderdeel van te willen zijn.

‘De 993 was de laatste échte 911’. Woorden die sommige Porsche-fans maar al te graag in de mond willen nemen. Het feit dat de 993 de laatste luchtgekoelde 911 was ziet diep bij sommigen. Het is zelfs zo dat er aan de andere kant van de oceaan een jaarlijks evenement is met de naam als hoofdonderwerp.

De Universal Studio’s in Hollywood zijn sinds 2014 elk jaar het decor van Luftgekühlt. Een feestje waar alleen maar luchtgekoelde Porsches welkom zijn. Normaal gesproken zijn de Universal Studio’s in Californië het decor van toeristen die Hollywood van dichtbij willen meemaken (is best leuk om een keer te bezoeken). Voor dit event wordt een gedeelte van het park omgetoverd tot Porsche-paradijs. Luchtgekoelde Porsches welteverstaan.

De Universal Studio’s in Hollywood bevatten diverse nepsteden en dorpen. Ze fungeren als decor voor diverse films. Tijdens Luftgekühlt even geen rondleidingen of filmopnames. De fictieve steden en dorpen zijn bezaait met Porsches en bezoekers van het evenement. Dit jaar bezochten zo’n 4.000 mensen het event. Dat klinkt misschien niet als heel veel, maar weet wel dat dit een relatief nieuw evenement is dat zich richt op liefhebbers van vintage Porsches.