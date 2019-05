Kijk de Grand Prix van Nederland gratis op TV!

Je kunt niet vroeg genoeg op de hoogte zijn.

Tussen nu en volgend jaar mei ga je op internet, radio en televisie nog hééél veel horen over de Dutch Grand Prix. Ziggo trekt als Nederlandse eigenaar van de F1-uitzendrechten de aandachtskraan open, maar Talpa zal er ook een handje vol van hebben. Laatstgenoemde is mediapartner van het event en zal zijn kanalen gebruiken om de Nederlands race onder de aandacht te brengen. Van Radio 538 tot televisiezenders als SBS6 en Veronica: Talpa zal het gebruiken om het de komende maanden te gaan hebben over het spektakel op Zandvoort.

Ziggo hoopt natuurlijk dat je de Talpa-kanalen links laat liggen en afstemt op kanaal 14 wanneer je niet afreist naar Zandvoort in mei 2020. Er is in elk geval geen excuus om de race niet te zien. Ziggo heeft namelijk bekendgemaakt de race gratis te gaan uitzenden. In 2020, maar ook de jaren daarna. Ook huishoudens die geen Ziggo-abonnement hebben zullen de mogelijkheid krijgen de race op televisie te volgen.

Mensen die allergisch zijn voor Ziggo kunnen altijd nog op zoek gaan naar alternatieven, zoals de Duitse RTL of de F1-app. Hoe je ook over Ziggo als organisatie denkt: dit is een gewoon een fraai gebaar wat je als F1-fan enkel kunt waarderen. Pak er desnoods een flinke zak chips bij en met een krakende zak versta je ook niks meer van het commentaar.