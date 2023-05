Dít is een Volvo XC90 met vleugeldeuren

Een Volvo XC90 met vleugeldeuren. Ergens klopt dat niet.

We staan er niet vaak genoeg bij stil hoe belangrijk een merkimago eigenlijk is. Voor velen is het een doorslaggevende factor, zelfs. Het is alleen niet iets dat we bewust overwegen, maar juist op de achtergrond speelt. Bij Volvo is dat minder het geval, dat merk leeft van zijn imago. Er zijn mensen die bewust een Duitse auto overslaan simpelweg omdat ze niet in een Audi, BMW of Mercedes gezien willen worden.

Volvo XC90 met vleugeldeuren

Een Volvo is een veilige premium uitweg zonder jezelf te kort te doen. Een perfect alternatief voor als je wél iets luxe wil hebben, maar dan wel wel veilig. Zowel qua rijeigenschappen als poenerigheid. Maar je kan met de Volvo basis ook andere dingen doen. Dat bewijst Deze Volvo XC90 met vleugeldeuren.

Ja, dit is de VOORzijde!

DC2 is een carrossier uit India en dan gaan we allemaal in koor roepen: “Ha, dat is Leepu geweest!”. Dat weten we niet, maar wel dat ze een zelfde mate van beperking hebben opgelegd. Namelijk geen.

De kleur is nog vrij ingetogen, maar de rode details zijn dat allerminst. Een bijzonder aspect is dat de koplampen nu in de grille verwerkt zitten. Het doet denken aan een oude jaren ’50 pickup.

De achterzijde is zo mogelijk nog opvallnder. De ‘grille’ met rode accenten is van Bonobo-esque proporties. De twee centrale uitlaten doen denken aan de Chrysler Crossfire. De achterlichtunits lijken dan weer van een Porsche Macan te komen.

Interieur

Het klinkt gek om te zeggen, DC2 ging pas écht los op het interieur! He Volvo XC90 met vleugeldeuren heeft namelijk vier aparte stoelen. Nu is dat bij de XC90 Excellence sowieso het geval.

De aankleding is iets minder Scandinavisch strak en meer Indiaas gezellig. Aan het dashboard kun je overigens zien dat het gewoon een XC90 is. Ook de middenconsole is identiek.

Hoeveel DC2 van deze creaties gaat bouwen is niet bekend, of wat de prijs van deze Volvo XC 90 met vleugeldeuren is. Wel kunnen we met zekerheid zeggen dat dit een van de meest rigoureuze transformaties is op gebied van auto’s.

