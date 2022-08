Dit zijn de tofste Caresto projecten aller tijden

Ja, Caresto. Ken je die nog? Waarschijnlijk ken je de producten wel. Wat deze Zweden produceren, is geweldig!

We gaan het even over heerlijk obscure Zweden hebben op deze maandagavond. Afgelopen week kwam er een Volvo XC60 voorbij in het rood (goede kleur voor een Volvo!) met maar liefst zes wielen. Deze zeswieler is gebouwd door Dalbo. Maar dat was dus niet de enige. We gingen eventjes graven in de verre krochten van ons brein waar we zeldzame informatie onthouden zoals de naam van de vriendin van je collega en licht huishoudelijke taken die je zijn opgedragen door je eega.

Enfin, er was dus dus nog een bouwer en dat is Caresto. Het kan zijn dat je dat bedrijf niet kent, maar vanaf nu wel! Deze Zweedse petrolheads bouwen de meest bijzondere creaties. Auto’s die je ze waarschijnlijk wel kende, maar niet dat er één bedrijf achter zit.

Leif Tufvesson, het brein achter Caresto

Caresto is het bedrijf van Leif Tufvesson. Hij begon in 1995 bij Volvo Cars op de R&D-afdeling. Nieuwe onderdelen vanuit het niets produceren en werkend maken is de specialiteit van Tufvesson. Naast zijn baan bij Volvo begint hij Caresto in 1996. Op dat moment houdt Leif zich bezig met het bouwen van Hot Rods en het opknappen van klassieke auto’s.

Al na zes maanden wordt Leif gespot door de grootste petrolhead van Zweden: Christian von Koenigsegg. Hij begint als manager van de werkplaats, maar groeit via de functie van Product Manager door naar hoofd voor de ontwikkelingsafdeling.

Volvo T6 Roadster

1996

Volvo heeft er een handje van om geweldige motoren te lepelen in saaie auto’s. De Volvo S80 T6 is er zo eentje. De motor is stiekem een juweel: een zescilinder lijnmotor met twee turbo’s. Die werd in de S80 overdwars gemonteerd. Daardoor was er geen ruimte voor een fatsoenlijke transmissie.

Dus zit je met een grote sedan met viertrapsautomaat en voorwielaandrijving. Dat zette Caresto recht met de T6 Roadster. De B6284T-motor is achterin gemonteerd, voorin is een frunk(je) te vinden. Het chassis is compleet met de hand gebouwd. Deze auto won de Hot Rod of the Year Award op de SEMA in 2004.

Caresto XC60 6-wheeler

De Caresto XC60 6-wheels is ook in opdracht gebouwd voor Volvo Cars SE. Ja, Volvo maakt zelf ook auto’s, maar dit soort projecten besteden ze dus gewoon uit. Het doel van de 5,62 meter lange zeswieler was om rijdende opnamen te maken met andere Volvo’s.

Van origine was de auto beige, maar alles is matzwart omdat dat het minst schitteringen geeft qua licht. Op het dak kunnen ook extra camera’s, nu het extra verstevigd is met carbon.

Rebellion R2K

2013

Geen dakkoffer, maar wel een auto voor Jon Olsson. Deze auto kun je kennen van de Gumball Rally in 2013, waaraan Olsson meedeed. De meest puissant rijke mensen proberen elkaar de loef af te steken met bijzondere auto’s en in 2013 won Olsson met gemak de originaliteitsprijs. De auto ziet er uit als een Le Mans-racer die bij het einde van de Hunaudieres naar links is afgeslagen in plaats van naar rechts.

De basis is het chassis van een Ultima GT-R. Een tot 600 pk gekietelde V10 uit de Lamborghini (inclusief transmissie) die is overgenomen uit een Lamborghini Gallardo. Tegenwoordig klinkt 600 pk niet als bizar veel (krankzinnig dat we dat zeggen), maar vergeet niet dat de Caresto Rebellion R2K nog geen 1.000 kg weegt.

Audi RS6 DTM

2015

De meest bekende voor de meesten onder jullie. De Audi RS6 van Jon Olsson is een legendarische auto. De bekende Zweedse skiër houdt van bijzondere auto’s waarmee hij zijn ski’s kan vervoeren. Dat resulteerde in supercars met een wrap en dakkoffer. De RS6 paste dus perfect bij de YouTube-held. Nu zijn opgevoerde RS6’en niets nieuws, maar Caresto ging heel erg ver.

De complete bodykit past perfect en is van compleet van koolstofvezel. Uiteraard waren de DTM Audi’s de inspiratie voor de RS6 DTM. Leuk weetje: van origine was de auto Daytona Grijs. Oh ja, Caresto maakte ook de dakkoffer.

Caresto C70

2007

De tweede generatie Volvo C70 is niet een auto die vaak wordt gebruikt als tuningsobject. De auto appelleert aan de smaak van verstandige levensgenieters. Maar als je het subtiel en goed doet, kan het resultaat erg geslaagd zijn. Dat is wel duidelijk te zien aan deze Caresto C70.

Het is eigenlijk een soort topmodel boven de T5 die Volvo gewoon had moeten bouwen. Ten eerste dat interieur: compleet opnieuw bekleed met fraai tweekleurig leder. De bodykit is erg fraai doch ingetogen. Of eigenlijk fraai omdat het ingetogen is. Het is overigens niet alleen maar show, de vijfcilinder is gekieteld naar 278 pk en 441 Nm.

Caresto P1800 GT

2010

Misschien wel de mooiste creatie van Caresto. We kunnen eigenlijk niet kiezen, maar de P1800 GT is een meestwerkje. Men pakt een P1800ES bij de kladden en ging aan de slag. Het idee was om de techniek te verbeteren en niet al te veel aan het uiterlijk te doen.

De ‘geest’ van de auto moest gelijk blijven. De achteras komt van een Volvo 960, inclusief diens transmissie. De motor is een 4.4 liter grote V8 van Yamaha-origine, inderdaad, die uit de XC90 V8.

Batmobile Tumbler

2016

Heel leuk al die auto’s, maar het is geen Batmobile. En die hebben ze ook gebouwd bij Caresto. Het idee erachter was rijke-mensen-nijd. Team Galag wilde graag iets bijzonders hebben dat ook daadwerkelijk functioneerde.

De projecten van Caresto zijn niet alleen bizar en uniek, maar alles werkt ook gewoon daadwerkelijk. Dus kreeg Leif de opdracht om de Batmobile (de Tumbler) te maken. Onder de ‘kap’ geen straalmotor, maar een echte atmosferische 5.2 liter V10 met 560 pk. Mag jij rijden uit welke auto dat blok komt.

Caresto 356 Speedster

Onbekend

Wat doe je als je alleen maar in je schuur bezig bent en je vrouw is bijna jarig? Precies je bouwt een auto voor haar. Het resultaat is deze Speedster replica. Nu is het vaak zo dat alles bij een replica een tandje minder is. Hier lijkt precies het tegenovergestelde te zijn gebeurd. Leif bouwde voor zijn vrouw deze perfecte Speedster.

Het exterieur is briljant: een perfecte stance, geweldige kleur en fantastische velgen. Maar de hoofdattractie is eigenlijk het interieur. Dat is vele malen perfecter dan Porsche het zelf deed jaren geleden.

Caresto K2 Supercar

2010

In opdracht van een klant werd deze supercar gebouwd. Qua uiterlijk doet ‘ie ons wat denken aan de Chrysler ME Four-Twelve concept van jaren terug. Wees niet bang, Caresto is niet van plan om het Ferrari lastig te gaan maken. Een klant wilde gewoon een unieke supercar voor een leuke trackday.

In samenwerking met de Technische Universiteit van Lund werd het koolstofvezel chassis ontwikkeld. De pushrod-ophanging is ontwikkeld met Öhlins. De motor is een 5.4 liter V8 met 550 pk dankzij een grote supercharger.

Imagecredits: Caresto.se

