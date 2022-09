Dit kunnen we verwachten van de komende XC90

De komende XC90 belooft een fraaie auto te worden.

Je zou het niet zo snel zeggen, maar de Volvo XC90 van de huidige generatie gaat alweer zeven jaar mee. Zeven! De XC90 is om twee redenen niet sterk verouderd. Ten eerste vanwege de toegepaste techniek. Volvo was zo volwassenen om afscheid te nemen van dikke acht-, zes- en vijfcilinders ten faveure viercilinders met turbo, superchargers en elektrische assistentie (al naar gelang de uitvoering).

Opmerkelijk, want veel concurrenten zijn nog met ouderwetse dikke motoren leverbaar. Goed nieuws voor de progressieve Volvo-rijder: die lijn gaat men door trekken, zo meldt Carscoops. De komende Volvo XC90 zal namelijk geheel elektrisch worden. Volvo gaat dezelfde tactiek bewandelen als Porsche met de Macan doet. Het oude model krijgt een rigoreuze facelift en zal gewoon als plug-in hybride leverbaar zijn, de nieuwe wordt ernaast verkocht. Er zijn nog markten waar men voorlopig geen afscheid kan (of wil) nemen van de verbrandingsmotor.

Naam van de komende XC90

Uiteraard gaat Volvo niet twee keer de XC90-naam gebruiken. De oude blijft de XC90, de nieuwe versie krijgt de ‘EXC90’-badge of het ‘Embla’-embleem op de bips. Daarover is nog geen definitief officieel oordeel over geveld.

Een andere reden dat de huidige XC90 niet verouderd overkomt, is diens design. De XC90 is vrij eenvoudig vormgegeven zonder een overdaad aan lijntjes, vouwtjes en vreemde details. Dat zal bij de komende XC90 dus niet anders zijn. Het huidige model gaf de designtaal aan voor alle andere Volvo’s, het nieuwe model zal een zelfde rol gaan vervullen.

SPA2-bodemsectie

Qua aandrijflijnen zal het uiteraard elektrisch zijn voor de komende XC90. Gelukkig heeft de consument wel een keuze. Zo zal er een instapper zijn met één elektromotor en een versie met twee motoren. Qua vermogen zal het zo tussen de 300 en 450 pk liggen.

Meer dan voldoende, maar het zijn zeker geen extreme performance-versies. Daarvoor zal de Polestar 3 gaan zorgen (die op dezelfde SPA2-bodemsectie staat). Qua accupakketten gaat het tot 100 kW. Daarmee moet het mogelijk zijn om zo’n 600 km af te kunnen leggen. Snelladen kan dankzij het 800V-systeem, net als de Porsche Tacyan en Kia EV6 dat hebben.

Uiteraard zullen er ook de nodige veiligheidsfeatures en autonome rijfuncties aanwezig zijn. Dat laatste zal gebeuren middels LiDAR-technologie. Tenslotte de productie. Het huidige model loopt voornamelijk van de band in Zweden (Torslanda), maar de komende XC90 bouwt Volvo in de Verenigde Staten in Ridgeville, South Carolina.

