Dit is een voorproefje van wat de Golf 8 te wachten staat

Na ABT dient nu de volgende tuner voor de Golf 8 zich aan.

De Golf kent van oudsher twee doelgroepen. De eerste doelgroep wil gewoon een degelijke, onopvallende auto. De tweede doelgroep wil juist een opvallende en luidruchtige auto. Dit resulteerde in een grote hoeveelheid getunede Golfjes. Het lijkt er op dat dit bij de Golf 8 niet anders gaat zijn. Als de eerste doelgroep zich straks gedeeltelijk naar de ID.3 begeeft, zal het aandeel van aangepakte Golfjes misschien nog wel groter zijn.

De eerste tuner die de Golf 8 onder handen nam liet niet lang op zich wachten. Dat was ABT, die zo’n beetje alles van VAG onder handen neemt. Ook deze keer waren ze er als de kippen bij. Hun tuning was echter nog heel bescheiden. JMS Fahrzeugteile laat zien dat het ook anders kan.

De mannen van JMS zijn nog niet helemaal fertig, maar dat weerhoudt hen er niet van om alvast renders online te gooien. Hierop zien we voor het eerst een getunede Golf 8 die echt een beetje agressief oogt.

We zien onder meer een carbon voorspoiler, sideskirts en Audi RS-achtige stortkokers aan de achterkant. Verder staat de auto behoorlijk laag. Het zal ongetwijfeld niet de laatste keer zijn dat we de Golf zo zullen zien. Aftermarket-velgen maken het plaatje compleet. JMS heeft er naar eigen zeggen naar gestreefd om de onderdelen aan te laten sluiten op het design. In hun optiek worden er te vaak generieke onderdelen bij de tuning van een Golf gebruikt.

JMS werkt ook nog aan een vermogensupgrade en een uitlaatsysteem. Wie wel hebberig wordt van dit pakket moet nog even geduld oefenen. De Duitsers verwachten de onderdelen vanaf september te kunnen leveren.