Garage Italia Customs Spider Icon-e heeft de verkeerde motor

Met de Garage Italia Customs Icon-e keert de klassieke Spider terug, maar niet op de goede manier.

Het is alweer een tijdje dat er een ‘echte’ Alfa Romeo Spider is geweest. De laatste open Alfa Romeo die in de prijslijsten stond, was de 4C Spider: een dure koolstofvezel sportwagen met een open dakje. Hetzelfde geldt voor de 8C Spider: bloedmooi, maar erg duur.

Spider

Daarvoor was er de Alfa Spider (939), wat eigenlijk een open Brera was. De Alfa Spider dáárvoor was eigenlijk niets meer dan een Fiat Tipo Cabrio met een gave koets van Pininfarina erop. Nee, de laatste Spider die volgens het klassieke recept gebouwd werd, was de Spider in 1991: betaalbaar, achterwielaandrijving, een handbak en een kernachtige viercilinder dubbelnokker.

Comeback

Maar er is (bijna) goed nieuws. Met de Garage Italia Customs Spider Icon-E maakt de Alfa Romeo Spider een comeback. Dat maken de Italianen bekend. De auto krijgt de naam ‘Garage Italia Duetto Icon-e’ en word gebaseerd op de vierde generatie van de ‘echte’ Alfa Romeo Spider. De reden is simpel, volgens de specialist, omdat deze volgens hen nog het beste rijden en niet van ellende uit elkaar vallen. Voordat de Alfisti in de digitale pen klimmen: dat bedoelen ze met een knipoog.

Elektromotor

Het is een restomod waarbij de motor ook vervangen zal worden door een elektrische motor, vandaar de toevoeging ‘Icon-e’. Waarom is niet duidelijk. Er worden er toch maar een paar van gebouwd en voor verhoging van de rijvreugde gaat het niet zorgen. Dankzij de accu’s wordt de Spider onnodige zwaar en je mist een stukje rijbeleving, wat toch een beetje het bestaansrecht is van deze auto. Er zijn auto’s die absoluut beter worden van een elektromotor (zoals deze en deze), maar de klassieke Spider valt daar niet onder.

Zelf schakelen

Meer details zijn de retro gestileerde LED-koplampen en achterlichten. Ook de groene ‘lak’ en bronzen vijfspaak-velgen zijn een bijzondere combinatie die alleen Garage Italia Customs kan bedenken. In het interieur veranderd er meer. Er komen nieuwe stoelen en een gewijzigd dashboard in. Achter de stoelen lijkt een subwoofer gemonteerd te zijn. Nu de originele motor weg is, moet je wel iets hebben om naar te luisteren. Wel opmerkelijk is dat de transmissiepook is gebleven. Kun je zelf schakelen met deze EV? Wanneer de officiële onthulling is, is nog niet bekend.