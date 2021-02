Dít is Gordon Murray's circuitmonster T.50s Niki Lauda - Autoblog.nl

Gordon Murray liet een half jaar terug al een tekening zien, nu is de T.50s officieel.

Minder gewicht, een stuk meer pk en heftigere aerodynamica. De GMA T.50 was al een supersnelle supercar, maar met de T.50s Niki Lauda wordt het pas echt een circuitmonster. Gordon Murray Automotive heeft vandaag het doek van de auto getrokken, nadat het eerder de auto zelf al aankondigde.

Veel details wisten we al, de naam zou je hier de grootste verrassing kunnen noemen. Gordon Murray kiest er namelijk voor om de legendarische Niki Lauda te eren. Lauda is natuurlijk geen onbekende met een Murray-fancar. In 1978 won hij de Zweedse GP met de Brabham BT46B-fancar. Om zijn naam te verbinden aan het circuitmonster, is dan ook niet meer dan logisch en passend. Leuk detail: Murray toont de T.50s op Lauda’s verjaardag.

De T.50s heeft dezelfde ingrediënten als de T.50, alleen zijn ze bij de s-variant een stuk extremer. De wagen weegt slechts 852 kilogram; 134 kilo meer dan de straatversie. Murray en zijn team bereiken dit met bijvoorbeeld een speciaal ontwikkeld, lichtgewicht koolstofvezelmonocoque-chassis. Ook zijn alle panelen ultradun koolstofvezel en zijn alle ruiten en schermen minder zwaar. De ophanging is gelijk aan die van de T.50, al ligt de s-versie 87 millimeter voor en 116 millimeter achter lager op de grond.

De ongeblazen V12 is gekieteld tot 711 pk en 485 Nm. Dat maximale pk wordt op 11.500 toeren bereikt, het maximale koppel op 9000 toeren. Die extra kracht komt onder meer door een nieuw luchtfilterhuis die via het dak lucht de motor in ramt. Op hogere snelheden kan de motor zo zelfs 735 pk leveren. De straight-through uitlaat helpt ook voor de extra kracht en zorgt voor beter geluid. Murray belooft dat de T.50s ‘een van de best klinkende auto’s ooit’ is. In de motor zelf zitten veel nieuwe componenten, zoals nieuwe cylinderkoppen en nokkenassen. De V12 is ook met 16 kilogram lichter, naar 162 kg.

Wat echter bij eerste blik het meest opvalt aan de T.50s is de brute styling. Met een nieuwe vleugel, splitter, NACA-kanalen, een flinke fin, ga zo maar door. In totaal zorgen ze voor maximaal 1500 kg downforce, perfect voor op het circuit. Eigenaren kunnen deze aerodynamica ook aanpassen. Ze kunnen bepaalde delen zelf instellen, of helemaal weglaten als ze daar zin in hebben. Ook het interieur is volledig gefocust op racen. Het meest opvallende hier is dat er een stoel mist; standaard is er alleen een passagiersstoel aan de linkerkant van de bestuurder. Optioneel kan ook dit stoeltje worden weggelaten, voor nóg minder gewicht. Murray maakt vijfentwintig exemplaren van de T.50s Niki Lauda, per stuk kosten ze 3,6 miljoen euro. En dat is vóór de Belastingdienst de rekenmachine heeft gepakt.