Dit is Gran Turismo 7 op de PlayStation 5

Er komt weer een nieuwe Gran Turismo aan. Dit keer spectaculairder dan ooit tevoren.

Liefhebbers van games zal het vast niet ontgaan zijn dat Sony gister de PlayStation 5 heeft gepresenteerd. Met die presentatie werden ook een aantal games voor de nieuwe console uit de doeken gedaan. Het gaat hier onder meer om een nieuwe Gran Turismo.

De game heet Gran Turismo 7 en is de opvolger van Gran Turismo 6 uit 2013. In 2017 verscheen Gran Turismo Sport, maar dit was nooit een volwaardige opvolger van het zesde deel. In GT Sport draaide het vooral om online racing kampioenschappen met een minimale single player. Gran Turismo 7 is echt weer een ouderwetse GT zoals je de reeks van vroeger kent.

In een trailer kregen we de eerste beelden van Gran Turismo 7 zien. Wat meteen opvalt is dat er weer een grote single player lijkt te gaan komen. Ook kwamen oude fantasiebanen van vroeger aan bod, waaronder Trial Mountain. Dit alles in de allermooiste graphics voor op de nieuwe PlayStation 5.

De PlayStation 5 komt aan het einde van dit jaar op de markt. Wat de console moet gaan kosten is nog niet bekend. Polyphony Digital heeft niet bekendgemaakt wanneer Gran Turismo 7 verschijnt. Hou er dus rekening mee dat dit niet 2021, maar misschien wel 2022 gaat worden.