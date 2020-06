Porsche-legende Hans Mezger overleden

Hans Mezger, de man achter onder meer de luchtgekoelde zescilinder boxermotor en de Porsche 917 is deze week komen te overlijden.

Hans Mezger, een van de belangrijkste ingenieurs uit de geschiedenis van Porsche, is niet meer in ons midden. De Duitser is afgelopen woensdag op de respectabele leeftijd van 90 jaar overleden. Zijn bekendste wapenfeit is misschien wel de ontwikkeling van de iconische luchtgekoelde zescilinder boxermotor. Dat was echter lang niet de enige bijdrage die hij leverde aan het merk.

Mezger tradt in 1956 in dienst bij Porsche, op 27-jarige leeftijd. Hij was zojuist afgestudeerd aan de technische universiteit van Stuttgart. Hij begon zijn carrière op de rekenafdeling van het sportwagenmerk. Enkele jaren later raakte hij betrokken bij het eerste Formule 1-project van Porsche. Daar was hij mede verantwoordelijk voor de Type 753, Porsches eerste flat-eight.

Begin jaren ’60 ontwierp hij vervolgens de onvolprezen zescilinder boxermotor, die gebruikt werd voor de 901 en vervolgens natuurlijk de 911. Kort daarna werd Mezger bevorderd tot hoofdverantwoordelijke voor het ontwerp van Porsches raceauto’s.

Een andere belangrijk mijlpaal in de geschiedenis van Porsche en de carrière van Mezger was de Porsche 917. Mezger was de man die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van deze opzienbarende racewagen, die ’69 zijn racedebuut maakte.

Hans Mezger was nog betrokken bij de ontwikkeling van vele andere racemotoren, waaronder de TAG Turbo F1-motor. Met dat blok won McLaren 25 races en twee constructeurstitels gewonnen. Zijn laatste, maar niet zijn grootste, wapenfeit was de type 3512 twaalfcilinder voor de F1. In 1994 kon hij aan zijn welverdiende pensioen beginnen.

Mezger laat dus een rijk nalatenschap achter. Porsche bedankt hem in een persbericht voor zijn “uitzonderlijke technische prestaties, die hij voor de motorsport in zijn geheel en Porsche in het bijzonder gedaan heeft.”