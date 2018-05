Lambo van de paus levert veel meer op dan gedacht

Er werd weer lekker met geld gesmeten.

Vorig jaar kreeg paus Franciscus een geschenk vanuit Sant’Agata Bolognese. Het betrof een one-off Lamborghini Huracán LP580-2. De achterwiel aangedreven Lamborghini had een Ad Personam behandeling doorstaan, met onder meer de vlag van het Vaticaan op de auto in de kleur Bianco Monocerus met Giallo Tiberino.

De 81-jarige Franciscus had geen tijd om trackdays te bezoeken met de Huracán. Tijdens de RM Sotheby’s veiling in Monaco dit weekend werd de Lambo dan ook van de hand gedaan. Men had een opbrengst tussen de 250.000 en 350.000 euro in gedachte. Het bedrag zou ten goede komen aan diverse goede doelen, door het Vaticaan uitgekozen. Of men was heel gul met bieden of men ziet er een potentiële investering in. Feit is dat de Lambo veel meer opleverde dan gedacht. De Huracán bleek populair, want het hoogste bod bedroeg uiteindelijk 715.000 euro. Daarmee behoorde de Lambo tot één van de meest waardevolle auto’s van het veilingweekend.

Het bedrag was echter geen record. In 2015 werd de Ferrari Enzo van Paus Johannes Paulus II geveild. De supercar leverde toen ruim 5,4 miljoen euro op.