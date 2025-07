De volgende rebadge is daar: ontmoet de Subaru C-HR

Dit is de Subaru Uncharted, de eerste voorwielaangedreven Subaru in jaren.

Gisteren werd in New York het doek getrokken van de eerste voorwielaangedreven Subaru in jaren. De Subaru Uncharted. Een volledig elektrische Subaru op de basis van de Toyota C-HR+. Die volledig elektrische Toyota C-HR verwachten we in het eerste kwartaal van 2026 in ons land, maar nog voor het origineel hier is gearriveerd dus al de presentatie van de rebadge door Subaru. Inmiddels ook aangekondigd voor Europa.

Het is natuurlijk niet de eerste EV die Subaru deelt met Toyota. De Subaru Solterra is dezelfde auto als de Toyota met de onuitspreekbare naam bZ4X. Daarnaast is er de Subaru Trailseeker wat dezelfde auto is als de Toyota bZ4X Touring.

Subaru met voorwielaandrijving

Wat meteen opvalt is dat de nieuwe kleinste telg in deze samenwerking met Toyota ook beschikbaar komt met enkel aandrijving op de voorwielen. Nou moeten we wel even terug in de tijd voor een Subaru met enkel voorwielaandrijving. Het eerste dat mij te binnen schiet is de Subaru Justy (ook een rebagde maar dan van Suzuki).

Voor de verontruste Subarufan, in tegenstelling tot de legendarische Justy zoals het exemplaar hierboven dat ooit in bezit was van ondergetekende, komt de Subaru Uncharted er ook gewoon met aandrijving op alle wielen. De versie met voorwielaandrijving wordt zelfs maar in beperkte oplage gebouwd, zo meldt het merk gisteren bij de Amerikaanse presentatie.

Batterijpakket en actieradius Subaru Uncharted

Toyota rust zijn C-HR+ in Europa uit met twee batterijpakketten (57,7 kWh of 77 kWh) en niet onverwacht doet Subaru in ons werelddeel hetzelfde. De instapper is FWD, heeft een batterijpakket van 57,7 kWh en een verwachte (dus nog niet gehomologeerde) actieradius van 445 kilometer.

Foto van Amerikaanse versie

Er komt ook een Long Range variant van de instapper naar ons continent. Ook hier enkel FWD, maar dan de 77 kWh batterij en een verwachte actieradius van 585 kilometer.

Wil je toch aandrijving op alle wielen, dan is er een AWD Dual Motor. Met eveneens de grote batterij, een verwachte actieradius van 470 kilometer en een trekgewicht van 1.500 kilogram. Dat laatste is gewoon erg netjes voor een auto van dit formaat, al zal de actieradius met dat gewicht erachter zeker halveren verwachten wij.

Foto van Amerikaanse versie

Snelladen kan de auto tot 150 kW, wat betekent dat de auto in zo’n dertig minuten tot 80 procent kan opladen. Geen super indrukwekkende cijfers, maar wel prima bruikbaar.

Waarom kiezen voor de Subaru en niet de Toyota?

Subaru heeft extra zijn best gedaan om het onderstel zo af te stellen dat de auto ook buiten de gebaande paden goed kan presteren. De C-HR+ komt er ook als all-wheel drive, dus of dat allemaal echt zo uniek is moet nog blijken.

Van binnen ziet de auto er in ieder geval zo ongeveer precies hetzelfde uit als de C-HR+. Een zeven inch digitaal dashboard en een 14 inch scherm met daaronder niet één maar twee draadloze telefoonopladers.

Grootste verschil is op het eerst gezicht het stuur. Dat is in de Subaru afgeplat. Zo kennen we dat ook uit de Solterra en het idee erachter is onder andere dat je niet door het stuur heen naar je dashboard kijkt, maar er overheen. Dan heb je geen head-up display meer nodig.

De Subaru Uncharted komt in het eerste kwartaal van 2026 naar Europa.