Gelekt: nieuwe RAV4 heeft bekende trekjes

De nieuwe Toyota RAV4 lijkt een beetje op een premium familielid. Zien jullie het ook?

Zachte, ronde lijnen. Laat dat maar aan elektrische auto’s over, die vooral aerodynamische voordelen genieten van zo’n ontwerp. De Toyota RAV4 gaat juist helemaal BMW M2 met zijn Lego-voorkomen. Lekker boxy, het doet denken aan de Lexus TX. Een model voor de Amerikaanse markt die we hier niet kennen. Ik heb het dan vooral over de grille.

Generaties geleden was de Toyota RAV4 niet altijd even een stoer model. Met de huidige generatie is dat wel het geval. De vijfde generatie is sinds 2019 te krijgen. Daarmee is het ook wel weer tijd voor een update.

De Japanners zetten duidelijk de volgende stap met de gloednieuwe RAV4. Dat kun je opmaken uit gelekte plaatjes van de Japanse website Creative Trend, waarover CarSauce bericht.. De foto’s zouden afkomstig zijn van Chinese sociale media. Het voor- en zijaanzicht zijn alvast goed te zien.

Toyota leunt sterk op technologie van de huidige RAV4 als het gaat om de nieuwe. Verwacht dus geen baanbrekend nieuwe aandrijflijnen, maar vooral vasthouden aan waar Toyota goed in is: hybride constructies. Wie elektrisch wil rijden koopt maar een bZ4x.

De verwachting is dat de nieuwe Toyota RAV4 naast de traditionele bekende hybride aandrijflijn er ook weer komt als plug-in hybride. Of wij die ook krijgen is niet duidelijk, Toyota zou de PHEV in geselecteerde markten uitbrengen. De kans is zeer groot. Het huidige model is reeds als plug-in hybride te bestellen.

Met dit lek is de nieuwe Toyota RAV4 dichterbij dan ooit. Mik op een onthulling in de komende maanden. Vermoedelijk staat ‘ie dan eind dit jaar of begin volgend jaar te glimmen in een showroom bij jou in de buurt. De prijs van de huidige RAV4 schommelt met wat opties rond de 50 mille. De nieuwe zal daar ongetwijfeld weinig van afwijken.