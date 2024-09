Autorijden zonder hypotheek gezeur

Er is weer een aanbieder bijgekomen waarmee je kunt autorijden zonder dat je hypotheekplannen in de war worden geschopt

Ja, private lease is best handig. Je verdient genoeg om de vaste lasten van een auto te betalen, maar je wilt je spaargeld niet aanspreken. Of je hebt nog niet genoeg spaargeld (ja, kom er maar in, in de reacties haters).

Maar een groot (terecht/onterecht ?) nadeel van private lease is de impact die het heeft op jouw mogelijkheid om een hypotheek aan te vragen. Want hoe zat dit ook al weer met Private Lease en hypotheken?

Tegenwoordig (sinds januari 2022) wordt 100% van het maandbedrag van je leasecontract verrekend met jouw ‘vrije maandelijkse financiële ruimte’. Heb je een leasecontract van €400 per maand. Dan kan je dat dus minder uitgeven maandelijks aan een hypotheek.

Eigenlijk heel logisch, want je legt je vast, vaak voor 36, 48 of 60 maanden. 72 Maanden zie je tegenwoordig ook zelfs. De oplossing voor die BKR registratie die je parten speelt bij de hypotheek is het auto-abonnement. Niet alleen een truukje maar gewoon echt een flexibeler contract dat je vaak na een initiële periode per maand mag opzeggen.

Natuurlijk kennen we en bediscussiëren we hier veelvuldig Lynk & Co met hun 01 abonnementen en de bijbehorende prijswijzigingen. We hadden er zelf eentje en zijn eruit gevlucht toen de prijs ondertussen kleine 30% was gestegen.

En Toyota stapt vandaag ook in die markt in Nederland. Met de introductie van Kinto. Dat is een onderneming van Toyota Motor Corporation in Japan die inmiddels al in 40 landen actief is waarvan 15 in Europa.

Toyota abonnement

Het zal je niet verbazen. Bij het Toyota bedrijf Kinto kan je vooral een abonnement nemen op… Toyota’s, inderdaad! Op dit moment bieden ze op de website onder het Kinto FLEX label de Aygo X, Yaris, Yaris Cross en Corolla TS aan. Prijzen beginnen bij € 359 voor een Aygo X voor minimaal 9 maanden. Als je die korter wilt, dus voor minimaal 3 maanden dan komt dat op € 439 euro. De maandelijkse kilometerbundel is 1.000 km. 1.500 km per maand is ook mogelijk, maar dat kost € 45 per maand meer.

Na die eerste periode waar je jezelf WEL voor vastlegt van 3, 6 of 9 maanden kan je dus per maand opzeggen.

Kies je bij de Toyota dealer de traditionele Private Lease route, dan kan je overigens daar ook voor iets kiezen wat Flex heet (handig die verwarring) en dan kan je na 1 jaar van je auto af, zonder opgave van reden. Maar dan heb je wel die BKR registratie en dus die korting op je maximale hypotheek. Die zelfde Toyota Aygo X kost minimaal € 299 wanneer je kiest voor die Flex optie bij de Toyota dealer

Kinto Flex eindigt dus waar die Flex optie van Toyota Private Lease start. Een Kinto abonnement sluit je online af op de website en ze brengen de auto bij je thuis of, je kunt hem ophalen in Utrecht bij Kinto

