Elektrische CLA en GLC staan heel snel op jouw lijstje

Want de elektrische CLA en GLC kunnen binnenkort gewoon besteld worden.

Goed nieuws voor leaserijders, er komen telkens meer elektrische modellen aan. Nog niet zo heel erg lang geleden was het zo dat een merk hooguit één of twee elektrische modellen in de showrooms had staan.

In veel gevallen begint het al een aardige modellijn te worden. Zo ook bij Mercedes-Benz, dat met de EQ-lijn veel elektrische alternatieven heeft voor hun gangbare modellen met plofmotor.

Elektrische CLA én GLC

Daar komen nu twee alternatieven bij. Aan Amerikaanse dealers is onlangs bevestigd dat ze zich op kunnen maken voor een nieuwe elektrische CLA en een nieuwe elektrische GLC.

We beginnen even met de elektrische GLC, want de oplettende lezer zal zeggen dat die er al is in de vorm van de EQC. Dat klopt helemaal! Een groot verschil is dat dat de nieuwe Mercedes GLC-klasse al een tijdje op de markt is en dat de EQC nog is gebaseerd op de oude generatie GLC. De nieuwe elektrische GLC wordt de opvolger van de huidige EQC. Snap je het nog?

De tweede auto die het vermelden waard is, betreft de elektrische Mercedes CLA. Deze auto zal een rechtstreekse concurrent moeten worden van de Tesla Model 3. We zijn benieuwd hoe Mercedes zich aanpast aan grotere panel-gaps en eenvoudigere afwerking. Zonder gekheid: het model focust zich op dezelfde doelgroep als de Model 3.

Nieuwe naamgeving?

Het zal je trouwens zijn opgevallen dat Mercedes spreekt over de elektrische GLC en niet de EQC. Dit zou toeval kunnen zijn, maar ook kunnen betekenen dat het merk binnenkort overstapt op en nieuwe naamstrategie, namelijk degene die ze altijd al hadden. Auto’s behouden dan gewoon hun naam, maar zijn ’toevallig’ elektrisch. Uiteindelijk zullen de elektrische modellen de overhand in een gamma gaan krijgen. Het is dan een beetje vreemd de EV-modellen te onderstrepen qua naam.

Dan kun je beter werken aan de ‘Paria’-modellijn voor auto’s met verbrandingsmotor. Mercedes-Benz bevestigt overigens wel dat ze nog eventjes doorgaan met het maken van verbrandingsmotoren, tot afgrijzen van vele milieuactivisten. Op auto’s met ICE kan Das Haus gewoon winst blijven maken en tot op heden verkopen ze vooralsnog vel meer reguliere auto’s dan EV’s.

Via: Automotive News