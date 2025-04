Dit is het geluid van de BMW Neue Klasse

De elektrische BMW Neue Klasse auto’s kunnen ook geluid maken. Maak kennis met HypersonX.

Geen verbrandingsmotor. Dus aan boord van een elektrische auto is het stil. Persoonlijk vind ik dat prima, ik ben niet zo’n fan van dat kunstmatige geneuzel. Misschien moet ik de BMW Neue Klasse een kans geven, want het merk heeft speciaal voor deze modellen de HypersonX bedacht.

Klinkt als een nieuwe film van Christopher Nolan over een verdorven toekomst en een kapotte planeet, maar het is dus een compleet nieuw geluidssysteem. BMW is van mening dat er toch nog iets van geluid te horen moet zijn aan boord van je elektrische auto. Oké, prima.

HypersonX

HypersonX (of is het een nieuw album van Scooter?) bestaat uit 43 zorgvuldig samengestelde geluidjes die zich aanpassen aan hoe je rijdt. In Personal Mode klinkt het allemaal zen en rustgevend, terwijl in Sport Mode de adrenaline je om de oren vliegt. Audiovisueel gezien dan. Want je rijdt eigenlijk kruipend over de A4 met de rest van leaserijdend Nederland om je heen. Maar weten zij veel.

De klanken zijn geïnspireerd op de natuur én de wereld van kunst en wetenschap. Nou, daar ga je de gemiddelde E36-rijder niet van overtuigen. Zelf ben ik ook enigszins sceptisch. Jaren geleden kondigde BMW met veel bombarie aan dat er door Hans Zimmer gecomponeerde geluiden in de i4 zitten. Je luistert er eens naar tijdens het rijden en concludeert vervolgens: dit komt niet eens in de buurt van de soundtrack van The Dark Knight.

Dankzij een nieuwe geluidscomputer en BMW’s Operating System X beweegt het geluid driedimensionaal door de cabine. Trap je het pedaal in, dan lijkt het alsof je door verschillende lagen geluid schiet.

Zingende BMW-mensjes

En dan is er nog het welkomstgeluid. Je weet wel, dat muziekje als je instapt. Bij BMW hebben ze daar iets speciaals voor gedaan: een koortje van eigen medewerkers, die in hun moedertaal wat zinnetjes inspreken. Serieus, dit is geen 1 april grap. Maar goed, misschien klinkt het wel net zo episch als de Champions League-hymne, elke keer weer als je instapt.

HypersonX is BMW’s manier om EV’s minder saai te maken. Of het werkt, moeten we nog horen. Letterlijk.

Een preview check je in de video.