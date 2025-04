Volkswagen vermaakt je op de parkeerplaats van McDonald’s

Gelijkheid! Volkswagen doet het met games in allerlei modellen.

Gamen in de auto. In 2025 is dat heel normaal. Tesla was één van de eerste merken die met deze mogelijkheid kwam. Daarna volgden ook andere merken. Het idee erachter was vooral dat je wat te doen had tijdens het opladen van je elektrische auto.

Maar ja, dat is toch niet eerlijk voor de ICE-rijders. Wat als hun ook willen gamen? Gewoon, als ze stilstaan. Volkswagen neemt het initiatief en brengt games naar verschillende modellen van het merk. Dat doet Volkswagen in samenwerking met Bandai Namco en appbouwer AirConsole.

Grafisch mooie en krachtige games zoals je in je Tesla kunt spelen is er niet bij. In plaats daarvan gaat Volkswagen terug in de tijd. Nee, niet die historie. Maar zo’n 40 jaar geleden toen Pac-Man helemaal de shizz was. De game uit de jaren 80, wie is er niet mee opgegroeid? Super vermakelijk, maar soms ook enorm frustrerend. Dat laatste is misschien niet zo handig in de auto.

Volkswagen games in deze modellen

Met de AirConsole In-Car app kun je games spelen op het infotainmentscherm in je Volkswagen. Pac-Man in je VW komt naar de volgende modellen:

ID.7

ID.5

ID.4

ID.3 (vanaf ID. Software 4.0)

Tayron

Tiguan

Passat

Golf

Golf Variant

Deze Championship Edition van Pac-Man is niet zomaar een saaie port. De power pellets zijn vervangen door VW-logo’s, je scoort bonuspunten door herkenbare VW-icons op te slokken. Denk aan de Kever, VW Bus of Golf IV R32 en badges als ‘GTI’, ‘GTX’ of ‘R’. In plaats van fruit eet je nu velgen. Juist.

Zelfs de ambient lighting in je Volkswagen doet een potje mee. Scoor je een power-up? Dan flikkert je interieurverlichting alsof je op de kermis staat. Word je bijna te grazen genomen door een spook? Reken op knalrood dashboarddrama. Dat is wel geinig gedaan.

Zo. Heb je nu iets te doen op de parkeerplaats van McDonald’s.