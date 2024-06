Prijzen vernieuwde BMW i4 bekend

De prijzen van de vernieuwde BMW i4 zijn niet verkeerd! Wil je een verbrandingsmotor, zul je de portemonnee moeten trekken.

Ze hebben het er maar druk mee bij BMW. In redelijk korte tijd hebben ze hun middenklasse gamma weer een beetje bijgepunt. Zo is vorige week de (wederom) vernieuwde BMW 3 Serie aan ons voorgesteld.

Deze borduurt voort op de wijzigingen de we ook al zagen bij de BMW i4 en de 4 Serie Gran Coupé. Van die laatste twee hadden we al wel de informatie (check dat hier), maar nog niet de prijzen. Maar nu wel!

Prijzen vernieuwde BMW i4

We vallen maar meteen in huis: de BMW i4 is er vanaf 59.728 euro. Voor dat geld rijd je weg in een BMW i4 eDrive35. Deze heeft al 286 pk. Als je nul opties besteld, dan ziet ‘ie er zo uit:

Een stapje hoger staat de BMW i4 eDrive40 met 340 pk, die voor 63.358 euro van eigenaar wisselt. Altijd doen dus. Niet alleen heb je meer power, maar ook meer range. Voor de mensen die sinds kort vierwielaandrijving wensen op hun BMW’s, is er ook de BMW i4 xDrive40 voor 65.899 euro.

Die heeft niet alleen AWD, maar ook meer vermogen: 401 pk. Nog een voordeel van de elektrische xDrive: deze hebben geen tussenbak! Het topmodel is nog altijd de BMW i4 M50 met 544 pk, die mag voor 77.999 euro mee.

Uiteraard kun je je i4 verregaand configureren. Zoals @jaapiyo weleens vaker aangeeft, is de non-M Sport eigenlijk ietsje mooier dan de M Sport. Die laatste is wat drukker en uitbundiger.

Oh, en we bedoelen dit niet onaardig, maar ze moeten echt iemand anders aannemen die de velgen ontwerpt. Die Psychedelische Poolse doucheputjes zijn wel erg smaakgevoelig en we vragen ons af of het niet enorm snel verouderd.

Benzine

Naast de prijzen van de vernieuwde BMW i4 hebben we die ook van de BMW 4 Serie Gran Coupé voor je. De instapper daarvan – de 420i met 184 pk – kost 63.154 euro.

Dus je moet wel heel erg van turbotorretjes houden om de standaard 420i te verkiezen boven de instap-i4. De 430i xDrive (252 pk)_ mag voor 72.888 euro weg en het topmodel, de M440i xDrive (374 pk) kost een whopping 103.437 euro.

Diesel

Tenslotte is BMW een van de weinige merken die nog heilig gelooft in de zelfontbrander, want ze leveren meerdere diesels. Je moet echter wel heel erg veel rijden wil je het voordeel van het lage verbruik kunnen compenseren.

De goedkoopste diesel is de 420d (190 pk) en die kost al 67.504 euro. Dat is voor de achterwiel aangedreven versie, wil je vierwielaandrijving dan ben je 72/235 euro kwijt. BMW is de enige die nog zescilinder dieselmotoren levert in het D-segment: de 430d xDrive (286 pk) staat voor 84.019 in de boeken.