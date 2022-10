Ogenschijnlijk normaal huis blijkt snoepje voor autoliefhebber

Vanaf de weg gezien lijkt dit een aardig ingetogen huis, maar voor de autoliefhebber wacht een toffe verrassing!

Ook huizen kunnen last hebben van een soort ‘sleepereffect’. Waar als je langsrijdt het allemaal wat minder uitgebreid lijkt dan het is, maar er toch een aardig huis staat. Neem het huis van vandaag dat in het Gelderse Beekbergen staat. Het ziet eruit als een relatief ingetogen huis.

Normaal huis met verrassing

Je moet gelijk weten: schijn bedriegt. Het gaat namelijk niet enkel om het huis: ook het terrein er naast is helemaal voor jou. Bovendien is het huis nog groter aan de achterkant. Je hebt genoeg speelruimte in ieder geval.

Ook voor de autoliefhebber is het een gevalletje van schijn bedriegt. Je denkt namelijk dat je naar een betrekkelijk groot huis zit te kijken en laten we wezen: een Skoda Enyaq op de oprit betekent niet automatisch dat we het interessant vinden voor onze onregelmatige vaste rubriek Fundablog. Ook een DS 7 Crossback onder de carport is een leuke keuze, maar betekent niet zo veel.

Ook het interieur is ‘normaal’. Ruime woonkamer, vier slaapkamers, twee badkamers en een zwembad in de tuin. Een tuin die gevuld is met allerlei tuinhuisjes en schuurtjes.

Bijzondere ruimtes

Waar het echt leuk wordt bij dit huis is bijvoorbeeld de kamer waar een Back to the Future-flipperkast staat. Die zal niet bij de prijs inbegrepen zitten, maar gaaf is het wel. Ook zien we de grille van een auto omgebouwd als vitrinekast voor modelauto’s.

Die trend gaat verder in één van de andere kamers. Daar wordt al snel duidelijk dat de huidige bewoners wel iets met auto’s hebben. Nóg een vitrinekast, twee planken met modelauto’s en geinige memorabilia waaronder twee Shell-schilden. Dromen van een dikke collectie maar ondertussen ‘slechts’ een Enyaq en een DS 7 rijden? Nee, natuurlijk niet.

Garage

Waarom we hier allemaal zijn: de garage van dit huis in Beekbergen. In de ietwat rommelige garage zien we een autolift en een scala aan gereedschap, dus het gaat om een hobbyist. Eentje die vijf gave klassiekers en twee klassieke motorfietsen in de garage heeft staan. We zien een Fiat 1300, een Triumph TR6, een MG B én MG A en als klap op de voorpijl een rasechte Porsche 356! Ook zien we links iets onder een doek staan, maar het wordt niet echt duidelijk wat dat is. Geeft niet, want gaaf is de garage zeker. Goede inspiratie voor de volgende bewoner.

Kopen

Die volgende bewoner dat kan jij zijn. Het huis komt uit 1919 maar is grondig gerenoveerd in 1972 (en uiteraard tijdig onderhouden). Alle extra schuren en loodsen zijn er in de jaren ’90 bijgekomen. Het woonoppervlak is ‘slechts’ 250 m², maar je hebt wel 4.285 m² speelruimte als je alles combineert. Mag ook wel, want het huis staat voor 1.295.000 euro k.k. te koop. Lijkt dit je wat? Bekijk dan vooral even de advertentie op Funda.

Met dank aan Erik voor de tip!