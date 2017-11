Zwarte Pietendiscussie legt verkeer op A7 lam

Het is weer zover.

Vandaag is de intocht van Sinterklaas. De goedheiligman is in diverse gemeenten te spotten, maar de échte Sinterklaas komt aan in Dokkum, Friesland. Net als dat Sinterklaas een traditie is ons land, begint ook de Zwarte Pietendiscussie zich te ontpoppen tot een ware traditie.

‘Zoals vanouds’ waren er vanmorgen dus ook weer tegenstanders op weg naar Dokkum om de boel te verstieren. Daarnaast waren er voorstanders van Zwarte Piet onderweg om de tegenstanders tegen te houden. Afijn, je kon er donder op zeggen dat de groepen elkaar vandaag tegen gingen komen in Friesland. Vanmorgen tussen negen en tien was het zover. Op de friggin’ snelweg notabene.

Op de A7 tussen Joure en Heerenveen werden ‘Kick Out Zwarte Piet’-bussen tegengehouden door voorstanders van de zwartgeblakerde kindervriend. Auto’s gingen voor de bussen rijden en trapten vervolgens op de rem. Er werd tevens op de weg gelopen door mensen. Het verkeer op de snelweg liep in rap tempo vast. Een soort Zwarte Zaterdag, maar dan anders. De politie moest ter plaatse komen om beide partijen uit elkaar te halen. Door de plotselinge file vonden er diverse kop-staart botsingen plaats. Omstreeks 10:45 had de politie de situatie onder controle. Het verkeer werd langzaam weer op gang gebracht.

De politie heeft besloten om de bussen door te laten rijden onder begeleiding naar Dokkum. Daar krijgen de tegenstanders de kans om te demonstreren tegen Zwarte Piet. Gedupeerden die door dit gedoe in een verkeersongeluk zijn beland zullen de actiegroepen dankbaar zijn. Not.

Foto: de A7 vanmorgen, via Renate_vd_Weerd op Twitter