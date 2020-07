Mercedes S-klasse krijgt een Tesla-interieur

Mercedes gaat met de nieuwe S-klasse afscheid nemen van fysieke knoppen in het interieur en kiest voor de Tesla aanpak.

De digitalisering van het interieur. Je ontkomt er bijna niet aan. Stapsgewijs verdwijnen er steeds meer analoge zaken in de auto. Vrijwel alle nieuwe auto’s hebben tegenwoordig een (optioneel) digitaal instrumentarium. De volgende stap is een digitale middenconsole. Wat dat betreft was Tesla er vroeg bij in 2012 met de Model S. Ook het interieur van de nieuwe Mercedes S-klasse moet eraan geloven.

De S-klasse is het topmodel en dat betekent dat nieuwe innovaties van Mercedes als eerste naar dit vlaggenschip komen. Middels een teaser hebben de Duitsers min of meer bekendgemaakt dat fysieke knoppen in het interieur gaan verdwijnen. Voor de middenconsole komt een groot (naar verwachting zo’n 17-inch) scherm. Hier kun je de navi, media en ook climate control op bedienen. Dit laatste werkt met de huidige generatie S-klasse nog met een reeks fysieke knoppen. Die gaan verdwijnen.

Het digitale interieur van de nieuwe Mercedes S-klasse zal een smaak gevoelige kwestie gaan worden. Voor autofabrikanten is het niet alleen modernisering, maar ook een kostenbesparing. Losse knopjes gaan sneller kapot dan één groot scherm. Tenzij je ruzie krijgt in de auto en plots slaat er iemand met het vuist op de middenconsole. Maar das een ander verhaal.

Later deze week krijgen we de nieuwe Mercedes S-klasse, inclusief het interieur, in vol ornaat te zien. De onthulling staat gepland voor aanstaande woensdag.