Mercedes S-Klasse 2020 in de blote kont

Een gelekt totaalbeeld van de opvolger van de W222

Het is in Stuttgart niet gelukt om de nieuwe Mercedes S-Klasse binnenkamers te houden. Het is niet de eerste keer dat we een glimp opvingen van het 2020 model. Het nieuwe vlaggenschip is nu zelfs in vol ornaat gefotografeerd. Nog steeds elegant en luxe, zoals het de S-Klasse betaamt. De letter ‘S’ werd namelijk aan de modellijn toegevoegd als Sonder, fantastisch in het Nederlands. En om te zorgen dat die letter op de achterkant mag prijken stopt Mercedes-Benz naar verwachting alle nieuwe features in de nieuwe S-Klasse 2020.

Hoe groter, hoe …

Een snelle blik op het front van de Mercedes S-Klasse 2020 doet vermoeden dat de grille weer een maatje gegroeid is. Een fenomeen wat we al kennen uit München, bij BMW komt er ook in ieder model een grotere grille. Dat hoeft niet perse nadelig te zijn. Wat verder opvalt is dat de koplampen een stuk smaller zijn en er is weer veel chrome te ontdekken. De grille glimt er op los.

De flinke slee heeft een verfijnde bips gekregen. De achterlichten zijn strakker geworden en worden nu door een chromestrip -hoe kan het ook anders- met elkaar verbonden.

Meer pixels gegarandeerd

Het vlaggenschip van Mercedes staat erom bekend veel nieuwe features aan boord te hebben. De Mercedes S-Klasse 2020 beschikt dan ook over twee enorme schermen. Eentje achter het stuur en eentje in het midden. Het lijkt alsof het middelste scherm doorloopt vanuit het middenconsole. De nieuwe S-Klasse zal vast voorzien zijn van de overtreffende trap van het MBUX-infotainmentsysteem.

Niet alleen de bestuurder heeft een verhoogd risico op computerogen. De passagier wordt ook verwend met de nodige schermen. Aan de voorste hoofdsteunen hangen namelijk twee grote displays. In de armsteun is ook nog een paneel geplaatst voor de bediening van systemen zoals de climate control. Niet zo gek, bij een S-Klasse zal de eigenaar vaker gereden worden dan zelf achter het stuur plaats te nemen.

Mercedes S-Klasse wordt eind 2020 officieel

De Mercedes S-Klasse staat op de planning voor eind 2020. Het vlaggenschip zal geen elektrische aandrijving krijgen, die is toebedeeld aan de EQS. Naar verwachting zal de S-Klasse leverbaar zijn met 4, 6 of 8 cilinders met hybride-ondersteuning. Wie een V12 wenst moet het met een Maybach logo op de achterklep doen.

Foto’s via Worldscoop