Vierde generatie New MINI, wanneer komt ‘ie?

Wordt het niet tijd voor een vierde generatie van de New MINI?

Man, wat sloeg de New MINI in als een bom, alweer 23 jaar geleden. De auto was eigenlijk meteen een hit. Nog altijd is het de auto die je aan je vriend(in) geeft omdat hij/zij ‘m zo schattig vindt, maar zelf rijd je er het meeste in. Het zijn gewoon leuke funauto’s.

Op dit moment is er een gewone MINI en natuurlijke de elektrische variant: de Cooper SE die ineens Mini Electric heette. Het huidige model (de ‘F56’) loop al een hele tijd mee: sinds 2014 kun je deze al krijgen bij de betere MINI-dealer. Het is dus de hoogste tijd voor een nieuwe vierde generatie New MINI. De vraag is: wordt dat nu eindelijk een geheel elektrische auto?

De tijd begint namelijk te dringen en je wil niet een auto met verbrandingsmotor op de markt brengen die je maar een paar jaar mag verkopen.

Duurt lang…

Omdat het zolang duurt voordat de vierde generatie New MINI verschijnt, kregen we een beetje het idee dat ‘ie alleen als elektrische auto komt. Maar wat blijkt, dat is niet het geval volgens Motor1.com.

Die weten ook te melden dat de MINI er in twee smaakjes komt: benzine en elektrisch. Er zal geen design-onderscheid zijn tussen die twee. Beide MINI’s zien er dus nagenoeg identiek uit, alleen de grille, wielen en dergelijke details zullen afwijken.

Het design – toch wel HET USP van de MINI – zal uiteraard heel erg MINI zijn. Wij hopen nog een beetje op invloeden van de MINI Rocketman Concept, maar dat is alweer een tijdje terug.

Techniek vierde generatie New MINI

Dan de techniek die we net al aanhaalden. De nieuwe MINI op benzine zal namelijk staan op een evolutie van het huidige UKL1-platform waarop de derde generatie ook staat. Het geeft aan dat de timing voor BMW nét verkeerd uitkomt.

Met hetzelfde platform bedoelen we niet exact hetzelfde onderstel. De spoorbreedte en wielsbasis zullen namelijk groeien ten opzichte van de F56.

Ondanks dat er benzine-MINI’s zullen zijn, zijn dat niet pure ‘Otto’s’. Er zal altijd een vorm van elektrificatie zijn met minimaal een 48V-generator. De MINI Cooper Electric zal er krek hetzelfde uitzien, maar wél staan op een nieuw platform. Voor het eerst zal er dan ook keuze zijn.

Het begint bij een elektrische MINI Cooper met een range van 320 kilometer en daarboven een Cooper S met een grotere accu (400 km range) en meer vermogen (200 pk). Qua carrosserievarianten komt er sowieso een hatchback en iets later een cabrio. Wat de planning is voor de vijfdeurs en Clubman, valt nog te bezien. De vierde generatie New MINI wordt aan het einde van 2023 verwacht.

