Ook Volkswagen wil nu naar de beurs en Tesla voorbij

Volkswagen wil nu nog een keer naar de beurs, maar net even anders dan je zou denken.

Wederom heeft Porsche een meesterzet gedaan. Althans, dat concluderen we ijskoud na een kort weekje. Porsche is namelijk naar de beurs gegaan en dat heeft ze tot dusver geen windeieren gelegd. Zoals we konden melden ging het dermate goed dat Porsche bijna net zoveel waard is de Volkswagen Group met alle merken bij elkaar (op Porsche na, uiteraard).

In vrij korte tijd had Porsche 9,3 miljard euro binnen gesprokkeld. Handig, want daar kan het merk nu gebruik van gaan maken door te investeren in elektrificatie voor het gehele modelgamma. Dat is ook precies de reden waarom men Porsche zo hoog heeft zitten. Dit succes smaakt uiteraard naar meer.

Volkswagen naar de beurs met PowerCo

Arno Antlitz (CFO en COO van de Volkswagen Group) bevestigt aan Reuters dat ze kijken naar meer opties om naar de beurs te gaan. Dat wil Volkswagen niet onder de eigen naam gaan doen, maar die van PowerCo. Mocht je dat ‘merk’ niet kennen is dat niet zo gek, ze maken namelijk geen auto’s. PowerCo is een initiatief van Volkswagen dat zich specialiseert in het bouwen van accu’s en accucellen. Afgelopen zomer ging het project van start, kijk de mensen eens blij zijn:

Volgens hardnekkige geruchten is Audi het volgende merk dat publiek gaat. Net als Porsche is het een Duitse premium-fabrikant van (binnenkort) veel elektrische auto’s, dus daar zullen investeerders ook weleens oren naar kunnen hebben. Dat schijnt volgens Arno Antlitz níet het geval te zijn. Hij verwijst het gerucht naar het rijk der fabelen.

Hogere winstmarges én Tesla voorbij

Hij bevestigt dat er wel een samenwerking aan zit te komen met een andere fabrikant of dat PowerCo naar de beurs gaat. De Volkswagen Group heeft nu 20 miljard euro geïnvesteerd in batterijcellen. PowerCo is het uitvoerende bedrijf dat dan verantwoordelijk is voor de Research & Development, winning en de productie van de accupakketten.

Volkswagen wil de winstmarges vergroten op de accu’s én Tesla in absolute verkoopcijfers van de troon stoten. Dat laatste moet wel gaan lukken, maar de hoge inflatie kan roet in het eten gooien voor de grotere winstmarges. Kortom, ze zijn ambitieus in Duitsland.

