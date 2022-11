Aangescherpte Jaguar E-Pace nu wel interessant?

Wij denken dat de aangescherpte Jaguar E-Pace nog best een goede aanbieding is.

De Jaguar E-Pace is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is een compacte, premium crossover met al dan niet met een geëlektrificeerde aandrijflijn. Je zou verwachten dat het dan ook storm loopt in de Jaguar-showrooms. Dat is helaas niet helemaal het geval.

In Nederland zijn er op dit moment een kleine 500 van verkocht. Nee, niet dit jaar, maar sinds 2017! Au. Toegegeven, in dat eerste jaar zette men één exemplaar op kenteken (waarschijnlijk een demo). In het eerste ‘volle’ jaar werden er 226 stuks verkocht, daarna ging het net als met Circus Baf toen Hans Teeuwen wegging, dat raakte toen toch wel een beetje in de versukkeling.

47 hele exemplaren voor 2022

Dit jaar staat de teller op 47 stuks, niet echt iets om over naar huis te schrijven. De E-Pace heeft een paar issues. De prijs is hoog (mede door de CO2-BPM) en de uitrusting niet extreem overdadig. Bij de aangescherpte Jaguar E-Pace zijn juist die puntjes onder handen genomen.

Het is geen facelift, maar meer een modelupdate. In tegenstelling tot sommige facelifts, is deze update wel een zeer welkome. Laten we beginnen met de uitrusting, die is nu beter voor elkaar. De E-Pace is nu standaard altijd een ‘R-Dynamic’, dus de sportievere aankleding.

Meer uitrusting en minder uitstoot

Daarnaast is de standaarduitrusting verbeterd. Zo krijgt de nieuwe instapper (‘R-Dynamic S’) een elektrisch bedienbare achterklep, 12,3 inch instrumentenpaneel en een dorpellijst in metaal voor de kofferbak er gratis bij.

Een niveautje hoger staat de E-Pace R-Dynamic SE en die krijgt standaard het Black Exterior Pack, Rear Collision Monitor en een draadloze telefoonlader. Tenslotte is er een R-Dynamic HSE en die krijg alles van de S en de SE, plus zwarte hemelbekleding, sfeerverlichting en stoelen met bipsverwarming- én klokkenspelverkoeling. Nice.

Tevens heeft Jaguar eventjes de aandrijflijnen onder de loep genomen. De D165 met voorwielaandrijving is nu 10 grammetjes CO2 schoner geworden, niet dat iemand een diesel gaat kopen, maar toch. Het scheelt zo een duizenden euro’s. De benzine-uitvoeringen zijn tot 7 gram CO2 per kilometer schoner en ook de plug-in hybride is ietsje schoner volgens de WLTP.

Prijs en concurrentie aangescherpte Jaguar E-Pace

Dan tenslotte de prijs: die is 66.165 euro en dat is veel geld voor een compacte offroader. Voor dat geld heb je wel de dikke E-Pace R-Dynamic S met P300e plug-in hybride-aandrijflijn. Die verhoudt zich zo tot de concurrentie:

Ja, de Jaguar lijkt het duurste en dat klopt ook. Het scheelt soms 10 mille met de concurrentie en nog meer met de Alfa (dat een D-segmenter is). Wel zijn er drie aantekeningen te plaatsen. Ten eerste heeft de Jaguar met 300 pk aan systeemvermogen verreweg het meeste vermogen en koppel. Ten tweede heb je standaard vierwielaandrijving.

Als afsluiter is de standaarduitrusting ietsje beter voor elkaar. Dus ja, de E-Pace is ietsje duurder, maar het totaalpakket is nu niet enorm ‘overpriced’. Daarbij is het natuurlijk ook een Jaaaaaag, dat heeft ook wel wat cachet, toch? Interesse? Configureren kan in de E-Pace-configurator!

Check hieronder wat @wouter over de E-Pace te zeggen heeft:

