Joel Beukers flaneert in gouden Huracán

Het gaat lekker met de 28-jarige Joel Beukers. Onlangs nam de ondernemer de sleutels in ontvangst van een Lamborghini Huracán. Natuurlijk moest de ScoopmobielV2, zoals Beukers de auto noemt, van een gouden tint worden voorzien. Sommige ondernemers rijden reclame met een Citroën Berlingo of een Merc V-klasse. Beukers doet dat met een gouden Huracán en Quattroporte.

Naast het verkopen van sportsupplementen is Beukers nu ook een eigen kledinglijn begonnen. Kun je T-shirts kopen met kreten als ‘Voor Goud’ en ‘Pure Winst’. De shirtjes vliegen straks vermoedelijk als warme broodjes over de toonbank onder de Beukers-fans.

De Huracán glimt harder dan de Quattroporte. In tegenstelling tot de Maserati heeft de Lamborghini een chrome-gouden wrap gekregen. De wrap is het werk van Absolute Motors. Dit Nederlandse bedrijf was ook verantwoordelijk voor het pimpen van George, a.k.a de Rolls-Royce Wraith van Jon Olsson.