Dit is het nieuwe speeltje van Sonny Crockett

Cue de Jan Hammer.

Miami is een stad waar het geld mag rollen. Letterlijk, want de peperdure bolides vliegen je om de oren in de broeierige stad die in de jaren ’80 vereeuwigd werd in Scarface en Miami Vice (rijtest). Vroeger zaten in die auto’s vooral lieden die een handeltje hadden in bakpoeder, tegenwoordig is een groot deel van de auto’s gehuurd door dromers die zich een weekendje miljonair willen wanen (filmpje). Op zich niks mis mee overigens.

Enfin, schone schijn of niet, als politie moet je natuurlijk een beetje meegaan met de sfeer van je stad/land. Met je poten in de snuif klei staan, zo zouden ze dat in Nederland noemen. Zodoende was de Vice City PD verheugd toen Polaris hen laatst bekogelde met een Slingshot.

Unveiling of the MPD Slingshot donated by Polaris Slingshot Lights and Sirens by Whelen Engineering Company, Inc. and customized by The Auto Firm Thank you to these companies who made this happen at ZERO cost to our residents. Geplaatst door Miami Police Department op Donderdag 27 september 2018

De Slingshot is uiteraard voorzien van de kenmerkende zwart-witte livery die je in je achteruitkijkspiegel ziet opdoemen alvorens je hoopt te horen ‘I’m gonna pretend your accelerator is stuck and let you of with a warning. But don’t try it again‘. Om het af te maken is de auto ook voorzien van sirenes en zwaailichten en de Miami PD is niet te beroerd om te vermelden dat deze mods uitgevoerd zijn door Whelen Engineering Company, Inc. Hierdoor heeft de Slingshot de jongens in blauw namelijk geen Dollar gekost. Nu alleen even hopen dat Whelen en Polaris geen fronts zijn voor een drugsoperatie, want dat zou een beetje onhandig zijn.

Overigens hoef je als je jouw Hura huurt in Miami niet heel bang te zijn voor deze Slingshot. De politie is namelijk van plan de auto/trike vooral in te zetten voor PR evenementjes. De hearts en minds winnen van de jonge generatie, je kent het wel.