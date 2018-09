Autoblog advies: vlotte en complete C-segment auto

Soms hoeft het niet het maximale te zijn.

Twee termen die in Nederland populair zijn: leasen en youngtimers. Die combinatie is niet zozeer aan te raden, maar beide vormen bieden zo hun voordelen. In dit geval voor Autoblog-lezer Julian. Julian runt al jaren een Marketingbureau en de zaken gaan nog altijd voorspoedig.

Julian rijdt over het algemeen vrij veel kilometers. In plaats van een nieuwe auto heeft hij jarenlang gekozen voor een zogenaamde youngtimer. Waarom een nieuw, kaal gebakje kiezen, terwijl je majestueus kan cruisen met een relaxte youngtimer? Zo heeft hij in de afgelopen jaren al een Jaguar XJ8 Souvereign en Audi A8 4.2 quattro gereden. Op dit moment zoeft hij in een BMW 535i over s’lands wegen.

Maar aan alles komt een einde. Youngtimers zijn leuk en aardig, maar Julian wordt er een beetje krankjorum van. Een paar jaar geleden reed hij nog 15.000 tot 20.000 km per jaar, maar dat is nu opgelopen tot maar liefst 40.000 km per jaar. Ondanks dat de E39 te boek staat als vrij betrouwbaar, staat de auto geregeld bij de garage. Zoals hij zelf zegt: “Ik laat hem maken voor twee punten en een paar dagen later komen er drie nieuwe euvels naar boven!” Daarbij zuipt zo’n 535i als een malle, terwijl de prestaties niet navenant zijn. Toevallig reed hij laatst in de Opel Astra van zijn zwager. Daar was Julian erg over te spreken. Dusdanig zelfs dat hij van zijn geloof is afgevallen en een C-segment auto wil gaan leasen. Hij zou gaan om een looptijd van 36 maanden op basis van 40.000 km per jaar.

Dan komt de uitdaging: welke auto moet hij dan kiezen? Julian heeft wel een paar eisen waaraan de auto moet voldoen: de wagen moet goed smoelen. Dus graag een leuke kleur en een fraai setje velgen. Er mag wel een beetje ‘motor’ in zitten. Geen instapper met driecilinder en krap 100 pk, maar gewoon rond de 140 pk, alhoewel meer altijd welkom is! Verder moet de auto voorzien zijn van climate control, cruise control en een groot navigatiesysteem. Een automaat hoeft niet, Julian kan een ‘sportief pookje’ best waarderen. Ook moet de auto voorzien zijn vier of vijf deuren. Niet dat er vaak iemand meegaat, maar als het gebeurt dat hij geen capriolen uit hoeft te halen met de stoelen. Zijn wensen en eisen zien er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Audi A8 quattro, Jaguar XJ8, BMW 535i Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijks Budget: € 700 p.m. (mag hoger of lager, afhankelijk wat ik ervoor terugkrijg) Jaarkilometrage: 40.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Huidige 535 vertoont te veel kuren. Is nu nog wat waard. Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Luxe C-segmenter met voldoende vermogen. Verras me maar. No-go modellen / merken: Grote auto's, kale auto's, slome auto's. Geen Golf graag. Die kennen we wel.

Leidend in dit geval is de leaseprijs. Dat is immers wat Julian per maand zal betalen. Julian had aanvankelijk een budget van 800 per maand begroot, maar als dat minder kán, dan mag dat. De aanschafprijs is minder van belang. Julian is namelijk voornemens om enkel zakelijke kilometers te rijden met de nieuwe leaseauto. Van de bijtelling die hij dan bespaart komt er een leuke youngtimer, waar hij later nog eens een AB-advies voor wil gaan opvragen!

Opel Astra 1.6 Turbo Innovation (K)

Consumentenprijs: € 30.899

Fiscale prijs: € 29.974

Leaseprijs: € 600 p.m.

Nuchter beschouwd is dit een absoluut topaanbod. De nieuwe Opel Astra is ruim, compleet uitgerust, betaalbaar en voorzien van een bovengemiddeld potente motor. De 1.6 viercilinder is goed voor 200 pk en dat zorgt voor aangename prestaties (rijtest). Op een lege AutoBahn kan deze Opel gewoon 235 km/u aantikken! En het is niet eens een OPC, of iets dergelijks. Ondanks dat de Opel in Innovation-uitvoering erg compleet is, zul je nog wel een OPC-Line pakket, lederen bekleding en een leuke kleur kunnen/moeten aanvinken om het net even wat prettiger te laten smoelen. Dan gaat de prijs wel iets omhoog, maar het blijft zeker binnen de perken. Gewoon een no-nonse aanbieding met een verrassing onder de rechtervoet.

Ford Focus ST Line Business

Consumentenprijs: € 30.373

Fiscale prijs: € 29.665

Leaseprijs: € 620 p.m.

De Ford Focus is eigenlijk een soortgelijke aanbieding als de Opel Astra. Een behoorlijk complete auto met lekker veel motorvermogen, alhoewel het niet zo veel is als bij de Opel. Op papier lijkt het mee te vallen, maar in het echt is dat niet het geval. De Focus moet al zijn vermogen uit een driecilinder halen. De auto voelt minder potent aan. Qua rijeigenschappen is de Focus nog altijd een prima sturende auto (rijtest), maar de concurrentie heeft inhaalslagen gemaakt. Voordeeltje is dat de auto gloednieuw is. Je rijdt de komende drie jaar in een vers model rond. Mocht je 150 pk ook voldoende vinden, kun je eventueel opteren voor een super-de-luxe Focus ‘Vignale’.

Mazda 3 2.0 SkyActive-G 165 GT-M (BM)

Consumentenprijs: € 33.845

Fiscale prijs: € 33.100

Leaseprijs: € 670 p.m.

De fijnst sturende auto is waarschijnlijk ook de langzaamste, zeker in de vergelijking met de Opel. De Mazda3 is een beetje de cult-auto in zijn segment. De auto kent een kleine maar fanatieke fanschare. Het is absoluut de rijdersauto in dit segment. Met een prettig schakelende zesversnellingsbak, een atmosferische tweeliter motor en een sportief afgestemd onderstel is dit de auto waar vroeger Alfa Romeo-liefhebbers bij van werden. De GT-M uitvoering ziet er smakelijk uit en qua luxe zit het meeste wel aan boord. De Mazda 3 is wat duurder in de lease, dat komt voornamelijk door de standaard 18″ lichtmetalen velgen. Als je die bij de andere erop telt kom je ook op een dergelijk bedrag uit. Niet alleen door de hogere meerprijs, maar ook door de duurdere banden die geregeld vervangen dienen te worden.

Renault Mégane TCe 160 GT-Line

Consumentenprijs: 30.390

Fiscale prijs: € 29.540

Leaseprijs: € 585 p.m.

Dat het niet per se een heel dure aangelegenheid hoeft te zijn, bewijst de Renault Mégane. Deze ‘Franse Golf’ (rijtest) biedt een goede mix qua prestaties, uiterlijk, uitrusting en kosten. Met 160 pk heb je in principe voldoende vermogen onder de kap, wil je meer, dan dien je te investeren in de Mégane R.S.. Ook erg leuk, maar wellicht iets teveel van het goede. De GT-Line ziet er goed uit, zeker in het ‘Blue Iron’. Is er dan geen addertje onder het gras? Mwah, gedeeltelijk. Het interieur is echt niet je-van-het. In de GT-Line uitvoering toont het heel aardig, maar het is niet leidend in zijn klasse. Neem het grote infotainment scherm in het midden. Dat lijkt een beetje op wat Volvo en Tesla gebruiken. Maar in plaats van dat het aanvoelt als een Apple iPad lijkt het een imitatie Asus. In principe doen de systemen hetzelfde, het ene werkt net wat vloeiender dan het andere.

Volvo V40 Cross Country T3 Polar+

Consumentenprijs: € 32.995

Fiscale prijs: € 32.015

Leaseprijs € 720 p.m.

De Volvo V40 is best een leuke auto, maar je ziet em erg veel. Met name op de linkerbaan van elke willekeurige snelweg zie je ze met bosjes rijden. Waarom dan toch deze auto aanraden? Ten eerste zijn het fijne auto’s, zeker voor langere ritten. Als Cross Country (rijtest) is het geen noemenswaardig terreinwaardige auto, maar het oogt wellicht wat vlotter. En misschien dat je een paar drempeltjes wat harder kunt nemen. De V40 zit nu aan het einde van zijn loopbaan, wat betekent dat Volvo ze aanbiedt als ‘Polar’. Dat staat traditiegetrouw synoniem aan een rijke uitrusting en eventuele opties voor heel schappelijke bedragen. De 1.6 turbomotor is adequaat, maar de goedkopere Opel Astra zul je echt niet bijhouden, een rijdende chicane is het dus zeker niet. De auto is wat meer relaxt qua karakter.

Honda Civic Sedan 1.5 VTEC Executive (FC1)

Consumentenprijs: € 37.560

Fiscale prijs: € 36.730

Leaseprijs: 630 p.m.

Vroeger was een Honda juist een auto om niet mee op te vallen. Betrouwbaar? Jazeker. Duf? Nogal. De nieuwe Civic is juist een design statement. Niet iedereen is er even gecharmeerd van. Aan de andere kant is het wél origineel. Je kunt je auto gemakkelijk tussen de Golfjes en A3’tjes herkennen. Zeker omdat de Civic in vierduimers uitvoering een behoorlijk stuk uitsteekt. De Hatchback is al lang, de sedan heeft nog wat meer centimeters in petto. De 1.5 motor heeft 182 pk tot zijn beschikking, dus je komt prima met het verkeer mee. Sterker nog, de prestaties van deze motor zijn prima te noemen. De uitrusting is dat eveneens. Qua aanschaf is het een vrij prijzige auto, maar in de lease valt het enigszins mee.

Mercedes-Benz A200 Sedan Business Solution AMG (V177)

Consumentenprijs: € 38.055

Fiscale prijs: € 36.960

Leaseprijs per maand: € 730

Mocht je nog wel de premium-uitstraling van de youngtimers kunnen waarderen, kun je ook kiezen voor de okselfrisse Mercedes A-klasse (rijtest). Er is zelfs een extra chique optie in de vorm van een heuse sedan. Dan heb je een statige Mercedes vierdeurs, maar dan modern, hip en tegen een redelijke leaseprijs. De auto in dit geval is de ‘Business Solution AMG’ en die biedt in elk geval items als leuke wielen, een kek AMG paketje, navigatie en wat andere snuisterijen. Qua rijden is het een comfortabelere auto dan de BMW 1 Serie en Audi A3. De motor is redelijk potent, een sterkere variant heb je niet direct nodig. Kortom, een prima aanbieding voor de leaserijder.

YOLO: Seat Leon CUPRA Black DSG

Consumentenprijs: € 41.950

Fiscale prijs: € 41.430

Leaseprijs: € 830 p.m.

Mocht je de alternatieven tot dusver te braaf vinden, voor een geringe maandelijkse meerprijs krijg je een kanon van een auto. Nu moeten we toegeven, je zit niet in een sfeervolle ambiance. Het is een beetje kaal in de CUPRA, eenvoudig en ‘meh’. Daar moet je je overheen zetten, want deze auto koop je voor het onderstel en de aandrijflijn. De EA888 motor is in deze auto goed voor maar liefst 300 pk en 380 Nm. Daarmee haal je de 100 km/u in 5,7 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Een bijzonder pittig karretje dus, deze Seat Leon CUPRA. Houdt er wel rekening mee dat het verbruik hoger is. Maar daar staat een hoop fun tegenover. 19″ velgen, sperdifferientieel en strak onderstel zijn allemaal standaard, dus je kan meteen knallen.

