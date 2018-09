Dit zijn de 15 meest gespotte NL’se kentekens

Zitten daar nog verrassingen tussen?

Al jarenlang kunnen jullie je beste autospots kwijt op onze website, Autojunk.nl. Ondertussen staan er ruim meer dan 850.000 foto’s en video’s op, bizar! Het kan daarom natuurlijk niet anders dat er af en toe enkele auto’s meerdere keren zijn gespot. In dit artikel schijnen wij licht op de 15 auto’s die het vaakst zijn geplaatst.

Het is vanzelfsprekend dat ieder van deze 15 bolides niet de gemiddelde Volkswagen Golf of Opel Astra is. Nee, juist de duurdere auto’s vallen uiteraard het meest in de smaak. Dit lijstje is dan ook zeker geen teleurstellende verzameling. Praktisch de helft bestaat uit Lamborghini’s, maar ook de nodige Ferrari’s, Bugatti’s en Porsches maken hier hun opwachting. Is er ruimte voor verrassingen?

15. (19x) Lamborghini Aventador, 08-ZFH-9, 481.803 euro

12. (20x) Ferrari 458 Speciale, 3-ZRH-53, 300.901 euro

12. (20x) Lamborghini Gallardo Spyder, 5-XLK-42, prijs onbekend

12. (20x) Porsche 911 GT3 RS, GH-211-V, 280.103 euro

9. (25x) Bugatti Veyron Grand Sport, 7-KGN-48, prijs onbekend

9. (25x) Ferrari 458 Speciale, 9-XHX-25, 318.091 euro

9. (25x) Lamborghini Aventador SV, JD-620-H, 524.759 euro

7. (26x) Porsche 918 Spyder Weissach Package, 6-ZPN-46, 916.862 euro

7. (26x) Lamborghini Aventador, 5-SXK-80, 450.688 euro

6. (27x) Nissan Skyline GT-R R34, 7-ZLS-36, prijs onbekend

5. (34x) Lamborghini Aventador Novitec, 2-TJD-38, 489.259 euro

4. (35x) Lamborghini Aventador SV, JT-949-V, 593.842 euro

2. (39x) Porsche 918 Spyder Weissach Package, 4-TTR-45, 839.377 euro

2. (39x) Bugatti Veyron, 5-TSR-86, 1.810.478 euro

1. (44x) Lamborghini Huracan, 8-ZPG-83, 305.304 euro