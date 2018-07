Dit is het nieuwste speeltje van The Glick

Niet The Tick, maar The Glick.

Onlangs trok James Glickenhaus het doek af van de SCG006. En wat komt er na zes? Juist ja, zeven. Drie keer raden wat je op bovenstaande plaatjes ziet. Inderdaad, het is de SCG007. Waar de SCG006 een soort retro-sportwagen voor de straat is, heeft de SCG007 een heel andere missie. Met deze auto wil James Glickenhaus zich meten aan andere hypercars op het circuit. Nou wil het toeval dat de organisatie van Le Mans graag ziet dat er in 2020 een zwik hypercars meedoen aan de race. Komt dat even mooi uit!

In het verleden deed de Scuderia Cameron Glickenhaus onder andere al mee aan de 24 uur van de Nürburgring, maar (terecht of onterecht) wordt die race toch een wat lager niveau toegedicht dan de 24 uur van Le Mans. In Frankrijk kan James zijn ultieme droom nastreven, namelijk het opnemen tegen de gevestigde namen in de autowereld en eindelijk voor vol aangezien worden. Mits de andere fabrikanten ook mee willen doen tenminste.

Over de specificaties van de SCG007 is nog niks bekend. Wel weet James Glickenhaus al dat hij 25 exemplaren voor de straat wil verkopen voor 1 miljoen Dollar per stuk. Dit niet alleen om de auto te homologeren, maar ook om zijn racefeestje te financieren. Persoonlijk word ik niet echt warm van de auto’s van Glickenhaus. Noem me een merksnob, maar sinds er geen Ferrari meer opstaat vind ik het maar generieke dingen. De SCG007 vormt daarop geen uitzondering. Maar goed, over smaak valt niet te twisten.