Helmut Marko’s liefde voor Sebastian Vettel sterft nooit

De Oostenrijker gelooft nog in zijn verloren zoon.

Helmut Marko gelooft in Sebastian Vettel. Helmut Marko ziet toekomst in zowel Sebastian Vettel als in hemzelf. Helmut Marko is een aparte snuiter. Hij staat erom bekend dat hij keihard kan zijn naar zijn ‘pupillen’ in het opleidingsteam van Red Bull, maar tegelijkertijd heeft hij ook zo zijn favorieten die niks fout kunnen doen. Max Verstappen heeft de mazzel dat hij de belangrijkste man is die momenteel in de laatste categorie valt, maar zoals we weten was Seb Max voordat Max bestond.

Aan het eind van het seizoen 2014 verliet Vettel het (voor hem) warme nest van Red Bull voor de uitdaging en de Euro’s die hij kon krijgen bij Ferrari. Je zou zeggen dat dit een relatie zoals die tussen Marko en Seb doet bekoelen, maar niks is minder waar. Helmut is nog steeds net zo loyaal aan Vettel als in zijn Red Bull dagen. Misschien zelfs loyaler dan aan sommige van zijn ‘eigen’ coureurs, zo ondervond Daniil Kvyat toen hij Vettel twee tikkies gaf in Rusland.

Marko weet het dan ook zeker: ondanks zijn faux pas in Duitsland wordt Vettel dit jaar ‘gewoon’ kampioen, zo vertelt hij aan Autobild. Volgens Der Helmut had Vettel simpelweg pech in Duitsland. Maar, Ferrari heeft nu de beste auto en Mercedes kan zodoende alleen met geluk races winnen:

Mercedes heeft dit seizoen altijd geluk nodig om te winnen, net als in Hockenheim. Als alles normaal verloopt wint Ferrari en dat gaat aan het eind van het seizoen de doorslag geven.

Oké, maar het ligt dus alleen auto dat Vettel wint dan? Nou ja, ja en nee. Volgens Marko heeft Ferrari nu inderdaad de snelste auto en motor, maar hij schuift een groot deel van de credits daarvoor op het bord van Vettel zelf:

We weten wat Vettel kan, ook qua motorontwikkeling. Híj heeft ervoor gezorgd dat Ferrari Mercedes ingehaald heeft.

Wie had dat gedacht, Vettel blijkt naast coureur dus ook een expert te zijn op het gebied van motoren. Tenslotte heeft Marko nog een sneertje in petto voor Mercedes, dat volgens hem moet ophouden continu de legaliteit van de Ferrari-motor in twijfel te trekken bij de FIA:

Mercedes heeft vier jaar lang de dominante motor gehad. Nu heeft Ferrari die. Ze moeten dat gewoon accepteren en niet met modder gooien.

Waarvan akte! Maar, denk je dat Helmut gelijk heeft en Vettel de titel pakt, of gaat er toch nog iemand anders mee aan de haal?

Image-Credit: Seb Vettel News via Twitter