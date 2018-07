BMW 1-serie F20 (2011 – heden) – occasion video & aankoopadvies

Het uiterlijk is absoluut een twistpunt, maar gelukkig heeft de baby-BMW nog andere kwaliteiten.

In deze klasse is het bijvoorbeeld de enige auto met achterwielaandrijving, iets wat puristen (zoals ondergetekende) absoluut weten te waarderen. De volgende 1-serie wordt overigens een voorwielaandrijver, dus dit is ook echt de laatste in zijn soort. Zelfs als je niets om de sportieve rijeigenschappen geeft, heeft de layout van de 1-serie nog steeds een voordeel. Door de achterwielaandrijving en in lengterichting geplaatste motor, staan de voorwielen ver naar voren en hebben ze veel ruimte om te sturen. Makkelijk kunnen inparkeren en een korte draaicirkel zijn dingen waar niemand over zal klagen.

In 2015 kreeg de 1-serie een facelift, dat was wat vroeger dan gepland en de aanpassingen waren relatief ingrijpend. Zowel voor als achterzijde werden fors aangepakt, maar daarmee is nog steeds niet iedereen fan.

Het aanbod aan motoren is ruim: de vermogens rangeren van 102 tot 340 pk. Die topscore betreft de M140i (en M135i), die maar gedeeltelijk wordt behandeld in dit aankoopadvies. Er zijn ook veel versies met vierwielaandrijving en bij zo’n beetje iedere motor kan worden gekozen voor een automatische versnellingsbak.

Aanbod occasions

Het aanbod aan 1-series van deze generatie is behoorlijk ruim, het zijn er bijna 800 op AutoTrack.nl. Ongeveer een derde heeft een dieselmotor en iets meer dan een derde een automatische versnellingsbak. De minder praktische driedeurs boet langzaam aan populariteit in en dat is ook te zien in het aanbod van de 1-serie. Prijzen beginnen bij zo’n 10.000 en lopen op tot boven de 50k voor hele verse M140i’s.

Concurrentie

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

Op de frames van de voorstoelen kan bij auto’s in de eerste bouwjaren corrosie optreden.

Bladeren kunnen de ventilatieopeningen bij het schutbord blokkeren, waardoor water niet goed weg kan.

Dankzij de achterwielaandrijving nemen de transmissie en de aandrijfas naar achteren behoorlijk wat ruimte in beslag. De F20 is op de achterbank verreweg de krapste auto in zijn segment.

Onderstel

Let op de banden(slijtage) en op welke banden gemonteerd zijn. Op dit type auto passen geen budgetbanden. De voorbanden slijten vaak relatief snel aan de buitenkant.

Als er een waarschuwing verschijnt van het adaptieve onderstel, dan kan er simpelweg een plug zijn losgeschoten.

Aandrijflijn

Ventilatoren kunnen vol aangaan en soms valt het vermogen weg bij auto’s uit 2014. De auto kan nog naar huis worden gereden, maar hard gaat het niet. Stoppen en starten van de motor verhelpt het probleem (tijdelijk), maar de echte oplossing is een nieuwe ventilatorunit.

De diesels tot 2015 zijn van het motortype N47 en daarbij kan de distributieketting oprekken, gaan rammelen en uiteindelijk breken. Een ratelend geluid achteraan het motorblok is een indicatie. Het probleem trad vooral op tot 2009, dus voordat deze generatie 1-serie op de markt kwam.

Het inlaattraject van de benzinemotoren vervuilt en dat is een redelijk algemeen probleem bij direct ingespoten benzinemotoren. Reinigen met walnootschillen of speciale vloeistof lost het op. Symptomen zijn minder vermogen, pingelen, meer olieverbruik en zwart uitslaande uitlaateinden.

De achttraps ZF bak kan een gierend geluid maken, dat begint vaak in de achteruit. De oplossing is vrij rigoreus, namelijk een nieuwe bak.

Nog iets over de automatische versnellingsbak: volgens BMW hoef je er nooit wat aan te doen, volgens ZF (die de bak maakt) is het toch wel handig af en toe olie te verversen.

