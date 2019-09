Dit is het perfecte accessoire voor jouw youngtimer

Verplichte kost, eigenlijk.

Het is allemaal wel heel toevallig en het komt heel erg dichtbij. Toevallig wordt de AB-duurtester vandaag voorzien van een radio-upgrade. Mocht je wel eens gezocht hebben naar een correcte autoradio: dat is nog hele flinke kluif.

In principe valt namelijk een groot gedeelte uit. Ja, veel moderne radiosystemen zijn modern, maar zien er ook zo uit. Kerstboomverlichting, lichteffecten, bijzondere styling: je ziet direct dat ‘ie niet in de auto thuishoort en het detoneert enorm. Als je dat níet wil, zijn er weinig andere opties. Maar er is goed nieuws!

De Duitse elektronica-specialist Blaupunkt heeft namelijk een ‘nieuw’ product, de Bremen SQR46 DAB. Deze radio werd in 1986 geïntroduceerd en was sindsdien. voor lange tijd de standaardkeuze voor een kwaliteits-radio. Maar goed nieuws, dus: hij is terug! Gelukkig wel met een hoop updates.

Zo is de Bremen nu voorzien van DAB+ radio. Om moderne apparaten (zoals je smartphone) erop aan te sluiten, zijn er twee USB-poorten en een AUX-ingang, maar je kan ook muziek afspelen via Bluetooth! Of, eh, Blauzahn, zoals de Duitsers zo mooi zeggen. Kortom, moderner dan de gemiddelde radio, maar dan met de looks van een 30 jaar oud apparaat. Heel erg goedkoop is het niet, maar voor 449 heb je een radio die niet direct detoneert in je gave youngtimer.