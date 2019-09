Toyota GT86 krijgt tóch een opvolger

Alleen wel uit, wellicht, verrassende hoek.

Je moet het ze nageven, bij Toyota maken ze zich ernstig druk om de autoliefhebber. Natuurlijk zijn er voldoende andere merken die ook sportievere varianten maken van bekende auto’s, maar het is Toyota dat zich de laatste tijd op een verfrissende manier onderscheidt.

Na jaren van droogte begon het met de Lexus LF-A. Die auto was een beetje startschot voor allerhande auto’s die de petrolhead moet aanspreken. Nu, we bedoelen niet de nu al legendarische Toyota Corolla Trek. Maar de Yaris GRMN is echt een bijzonder vermakelijke hot hatch. En wat denken van de nieuwe Toyota Supra? Je zou bijna verwachten dat de Toyota GT86 er ook nog is.

Althans, wereldwijd. In Nederland is de GT86 al uit het leveringsprogramma gehaald, helaas. Nu vragen wij ons af: komt er een nieuwe Toyota 86, (zoals de auto ook genoemd wordt)? Het goede nieuws kan het Australische Whichcar bevestigen: die komt er. Dat laat hoofd ingenieur Tetsuya Tada weten. Hij klapt alvast uit de school dat er een nieuw ’86-team’ is aangewezen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe Toyota GT86 beter rijdt dan de GR Supra. De nieuwe GR Supra is stijver dan de geheel koolstofvezel Lexus LF-A én had een lager zwaartepunt. Het is de bedoeling dat de GT86 daar nog beter scoort. Verfrissend om te horen dat een fabrikant die benadering kiest. Ze hadden ook een turbo op een 2.0 kunnen schroeven en klaar was je Corolla T-Sport.

Het is alleen nog niet duidelijk welk platform als basis gaat dienen. De kans is aannemelijk dat men kiest voor een doorontwikkeling van het huidige platform dat met Subaru is ontwikkeld. Het kan ook zijn dat men kiest voor het TNGA-platform, alhoewel dat voor grotere Toyota’s gebruikt wordt. De laatste optie is dat Toyota ditmaal met Mazda gaat samenwerken aan een sportwagen. Onlangs schijnen beide fabrikanten gezamenlijk een patent voor een voorwielophanging te hebben ingediend. Dus die RX-9 van vanochtend zou dus goed de Mazda-evenknie van de nieuwe GT86 kunnen zijn.