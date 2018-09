Dit is hoe een Range Rover er in 2030 uitziet

Weten we dat ook weer.

Met enkele regelmaat slaan filmstudio’s de handen ineen met autofabrikanten. In dit geval is het Range Rover dat samenwerkt met de Amerikaanse streamingservice Hulu om een unieke auto te produceren voor een nieuwe serie van de dienst. Voor het programma The First, dat overigens vandaag voor het eerst op de service verschijnt, maakten de Britten de Range Rover Sport (rijtest) zoals deze er in 2030 uit moet komen te zien.

Hoewel de auto aan de buitenkant tamelijk veel overeenkomsten vertoont met de huidige Range Rover Sport, kunnen we hetzelfde niet zeggen over de techniek, evenals de binnenzijde van de SUV.

Hoewel Jaguar Land Rover geen concrete informatie over de aandrijflijn van de fictieve auto heeft bekendgemaakt, weten we in ieder geval dat de Range Rover Sport autonoom kan rijden op het hoogte niveau (Level 5). Schijnbaar heeft de auto wel een (vrij onnodig) stuur, maar deze kan op zijn beurt weer in het dashboard verdwijnen. De auto is voorzien van een zogenaamde Smart Light Bar. In plaats van enkel als verlichting te dienen, fungeert deze ook als 360 graden sensor. Hiermee kan de auto weer met andere voertuigen op de weg communiceren, evenals specifieke tekens of borden aan of langs de weg lezen.

Hoewel het allesbehalve zeker is of de Range Rover Sport er in de toekomst daadwerkelijk zo uit moet gaan zien, past het redelijk in het ietwat futuristische beeld dat de serie probeert te schetsen. In het drama worden namelijk een aantal astronauten gevolgd die proberen de eersten te worden om Mars te bereiken.

