Hier check je de voertuigen uit Mission: Impossible – Fallout

Komt dat zien.

De BMW Groep en Mission: Impossible-reeks zijn al jaren dikke matties. Voor Mission: Impossible – Fallout mocht de Duitse autogroep weer het nodige spul leveren, waaronder de nieuwe BMW M5.

In BMW Welt is nu een tijdelijke Mission: Impossible – Fallout expositie te bezoeken. Voertuigen die in de film zijn gebruikt, kunnen nu in levende wijze door het publiek worden aanschouwd. Onderdeel van de tentoonstelling is een Singapore Grey BMW M5, een BMW R nineT Scrambler en een BMW M5 E28 in Bronze Beige Metallic. Daarnaast worden scènes gedraaid waarin de tentoongestelde voertuigen een rol hebben gespeeld.

Het is de derde keer dat BMW voertuigen heeft geleverd aan de filmreeks. Auto’s en motoren van het merk kwamen eerder aan bod in Mission: Impossible – Ghost Protocol en Mission: Impossible – Rogue Nation. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Het gaat om een tijdelijke expositie, eind september wordt de boel weer opgedoekt.