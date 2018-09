Fijn! Toyota werkt aan lichtgewicht versie van de Supra

Perfect voor het circuit.

In aanloop naar de Paris Motor Show heeft Toyota deze week alvast uitgepakt met een aantal nieuwe uitvoeringen van de Yaris. Een van deze uitvoeringen betreft de nieuwe GR Sport, een iets sportieve behandeling zoals we dat eerder al bij de GT86 zagen. Nu blijkt dat de Japanners eveneens werken aan een lichtgewicht, circuit-geörienteerde versie van de nog te onthullen Toyota Supra.

Het goede nieuws is door het Britse Top Gear uit de mond van de huidige baas van Gazoo Racing, Tetsuya Tada, gepeuterd. Tada, tevens de vader van de nieuwe Supra, heeft laten doorschijnen dat zijn team niet alleen hard werkt aan de doorsnee Supra. Naast de productieversie van de auto, moet er in een later stadium namelijk een uitvoering volgen die sportiever is dan het basismodel.

Het is momenteel nog niet duidelijk of Toyota deze agressieve Supra volledig op het circuit wil gaan richten, of dat het een aangepaste, gepeperde versie moet worden voor de straat. Mocht laatstgenoemde nu gerealiseerd worden, dan moeten we waarschijnlijk denken aan een GRMN-versie van de Supra. Een beetje zoals Toyota dat eerder deed bij de Yaris (rijtest), maar dan hoogstwaarschijnlijk een tikkeltje spannender.

Tegenover het blad vertelde Tada het volgende over de auto:

“At some point I would like to make a track-limited Supra with less weight. We’re already making a racing version so we know if you take out 100kg it’s a completely different car – you don’t even need any more power.”

Omdat we nog altijd niet precies weten wat we ons bij het rijgedrag van de Supra moeten voorstellen, deed Tada ook over de normale straatversie van de sportwagen een boekje open. Hieruit maken we op dat we in beide gevallen te maken gaan krijgen met een pikante auto. De Porsche Cayman (rijtest) geldt voor de meest ingetogen versie van de Supra namelijk als maatstaf, wat betekent dat we van de Supra GRMN nog meer finesse en atletisch vermogen dienen te verwachten.