Dit is ‘m: de állerlaatste Audi TT

Het is nu echt afgelopen met de Audi TT.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat het einde verhaal is voor de Audi TT. Het zat er al een hele tijd aan te komen. En we hebben al een stuk of vier keer geschreven over de laatste Audi TT. Maar deze keer hebben we het over de állerlaatste Audi TT. En deze keer bedoelen we echt de aller-allerlaatste.

Het is nu namelijk definitief voorbij voor de Audi TT. In de fabriek in het Hongaarse Gyor is de laatste Audi TT van de band gerold. Deze auto is eigenlijk verrassend normaal, want het is geen Iconic Edition, geen Memorial Edition, geen Final Edition en ook geen Final Edition Roadster.

In plaats daarvan is het een gewoon een saai grijs exemplaar, uitgevoerd in Chronos Grey om precies te zijn. Het is wel een TTS, maar het enige bijzondere aan deze auto is eigenlijk het feit dat het de laatste is. De kleur is wel representatief, want Chronos Grey was een van de populairste kleuren, samen met Mythos Black, Glacier White en Daytona Grey.

We weten nu ook precies hoeveel Audi TT’s er in totaal gebouwd zijn. Deze auto is namelijk nummertje 662.762. Dat is een mooi aantal voor een sportcoupé, maar dit succes is natuurlijk vooral te danken aan de eerste twee generaties.

De eerste generatie was de grootste hit. Daarvan zijn er 276.560 stuks gebouwd. De tweede generatie deed daar weinig voor onder, met 235.739 gebouwde exemplaren. Pas met de derde generatie kwam de klad erin, want daar zijn er ‘maar’ zo’n 150.000 van gebouwd.