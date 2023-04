TTS Memorial Edition is quattro-esque afscheid

Met de Audi TTS Memorial Edition nemen we afscheid van de sportieve coupé

De impact van de Audi TT kan niet onderschat worden, eigenlijk. Ja, het was een verkooptopper, die eerste generatie. Maar er zat meer achter. Audi was in de jaren ’90 nog echt een heel braaf merk. Goede en fijne auto’s die je je buurman zou aanraden. De TT bezorgde het merk uit Ingolstadt een beetje sjeu. De auto stond aan de aftrap van de designrevolutie van Audi.

Onlangs konden we – helaas – al mede delen dat de derde en laatste generatie niet meer te bestellen is in Nederland. Nu zegt dat op zich niet zoveel, want in Nederland zijn sportieve, leuke en apart auto’s al jaren niet meer in trek. Maar ook in Duitsland kun je de TT niet meer configureren. Je kunt de auto alleen nog uit voorraad krijgen.

Afscheidsmodel

Mocht je in Japan wonen, dan is er goed nieuws. Speciaal voor die markt maakt Audi een speciale TTS Memorial Edition. Net als met de Renault Mégane R.S. krijgt Japan de laatste batch auto’s en Audi heeft er wat bijzonders van gemaakt. Audi bedacht het thema ‘luxe sportiviteit’ voor het afscheidsmodel. De kleurstelling doet wat denken aan de ur-quattro’s uit de jaren ’80.

Zeker de auto op de afbeeldingen in het Gletsjerwit met de gouden velgen. Er zijn overigens ook nog twee andere kleuren, Mythoszwart en Chronosgrijs. De velgen zijn echt flinke jetsers: 20 inch Audi Sport-wielen (5 spaak ster-dsign), afgewerkt in brons. Om te zorgen dat dat nog een beetje comfortabel is, zijn Magnetic Ride-dempers helemaal standaard. Die kun je eventueel naar wens aanpassen als je sportiever wil rijden of juist iets relaxter wil cruisen.

Meer power voor de TTS Memorial Edition

De techniek is overigens ook afwijkend. De motor heeft namelijk en minimale oppepbeurt gekregen. Het vermogen en koppel zijn namelijk hoger dan normaal. Qua power staat er namelijk 320 pk klaar en het de maximale trekkracht is 420 Nm. Standaard heeft de TT Memorial Edition altijd de zeventraps S Tronic en vierwielaandrijving.

Audi Japan (check hier het persbericht) gaat binnenkort de TTS Memorial Edition uitleveren. Er worden er 100 stuks van gebouwd. Daarna is het over en uit. In totaal zijn er meer dan 500.000 Audi TT’s gebouwd (alle generaties bij elkaar).

