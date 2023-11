Dit is de nieuwste creatie van de F-Type-ontwerper

Ian Callum heeft weleens mooiere dingen ontworpen.

Als we het hebben over de fraaiste autodesigns zullen de Aston Martin DB9 en de Jaguar F-Type waarschijnlijk heel vaak genoemd worden. Ian Callum weet dus wel hoe je een auto moet ontwerpen.

Ian Callum, inmiddels 69, heeft zijn potlood nog niet in de wilgen gehangen, want hij is nu voor zichzelf bezig. Zo kwam hij in 2019 met de Vanquish 25, een soort facelift van de eerste generatie Vanquish, ook een ontwerp van Callum.

De nieuwste creatie van Callum is iets totaal anders. Deze keer geen fraai gelijnde sportwagen, maar een elektrische off-roader, genaamd Callum Skye. We vermoeden dat deze auto iets minder vaak genoemd gaat worden in lijstjes met de fraaiste autodesigns. En de grille lijkt wel heel veel op de Opel Vizor.

Toch gaat Callum prat op het design, want de Skye wordt aangeprezen als “de mooiste high-performance terreinauto”. Dat is natuurlijk ook wel een hele specifieke categorie.

Ook al is het geen F-Type, de Callum Skye is op zich wel een cool ding. Alleen al vanwege het feit dat ‘ie maar 1.150 kg weegt. Het is dan ook geen grote auto, met een lengte van 4 meter. Desondanks kunnen de kids gewoon mee, want het is een 2+2.

Hoeveel vermogen en koppel de Callum Skye krijgt wordt nog niet vermeld, we weten alleen dat de auto in minder dan 4 seconden van 0 naar 100 km/u kan sprinten. Uiteraard heeft ‘ie ook vierwielaandrijving, want het is een off-roader.

Vanwege het lage gewicht hoef je geen enorme accu te verwachten. De accu heeft een bescheiden capaciteit van 42 kWh. Daarmee zou je een range moeten hebben van zo’n 270 km. Dat is niet veel, maar deze auto is ook niet bedoeld om lange ritten mee te maken.

Callum wil de Skye ook daadwerkelijk in productie nemen, uiteraard in gelimiteerde oplage. Ze mikken voorlopig op 50 stuks. Maar dan moet er natuurlijk wel genoeg animo zijn.