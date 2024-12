Stel de nieuwe 911 GT3 in de baas z’n tijd samen

Zo vlak voor het heerlijke avondje kun jij de nieuwe Porsche 911 GT3 samenstellen in de configurator.

De Nederlandse prijs van de vernieuwde 911 GT3 was al bekend. Het was nu wachten tot de 992 zou opduiken in de configurator. Aan dat wachten is een einde gekomen, je kunt de GT3 en de GT3 Touring volledig naar eigen smaak samenstellen.

Een betere timing hadden we niet kunnen wensen. Met Pakjesavond voor de deur en Kerst als je nog een paar weken moet sparen is het virtueel smullen geblazen. Ben jij lief genoeg geweest dit jaar om dit prijzige cadeau aan de Sint te kunnen vragen?

911 GT3 configurator live

Want prijzig is het zeker. Porsche heeft het inflatiespook met twee handen vastgegrepen en doet er vervolgens nog een eigen sausje over. Het resultaat is een vanafprijs van zo’n 315 mille. En dan moet het opties kruisen in de configurator nog gaan beginnen.

Ondergetekende is uit pure luiheid niet volledig losgegaan, maar heeft toch enkele dingetjes aangevinkt om tot het volgende resultaat te komen. Natuurlijk mijn favoriete PTS-kleur, Signal Yellow, aangevinkt. Net als de Adaptieve sportstoelen, laat die lichtgewicht kuipstoelen maar aan de GT3 RS over. Die comfortabelere stoelen weer niet te krijgen in combinatie met het gratis Clubsport pakket (stalen veiligheidskooi achterin, een zespunts gordel en een brandblusser). Daar kan ik mee leven.

Kies je voor de Touring dan kun je voor het eerst officieel een achterbank krijgen in je 911 GT3, dat is nieuw met de facelift. Verder is het recept redelijk hetzelfde gebleven. De boxerzescilinder van vier liter groot is goed voor 510 pk. Er is nog altijd keuze uit de glorieuze PDK, of de handgeschakelde zesbak voor de betere doe-het-zelver.

Bij mij tikte de configurator al 353.650 euro aan. Dan heb ik mijn best nog niet gedaan. Er zijn vast configuratorspecialisten onder jullie die de prijs richting de vier ton in euro’s krijgen. Klaar? Configureren maar.

Met dank aan Niels voor de tip!