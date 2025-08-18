Blijf weg uit Amsterdam. Ik herhaal, blijf weg uit Amsterdam.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Blijf weg uit Amsterdam.

Het is zo lekker makkelijk hè, beetje haten op Amsterdam. Met z’n bakfietsen, drommen toeristen, blowende Britten, ‘jongeren’ op fatbikes en af en toe een loslopende Femke Halsema. Allemaal uitwassen van de hedendaagse tijd in onze hoofdstad. Blijf er weg, zouden we bijna willen adviseren.

Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ondergetekende 12 jaar lang in Amsterdam heeft mogen wonen. Direct na de studie in een lekker appartement in de Jordaan en de laatste 2 jaar naar een ander appartement in de Pijp. En ja, ik heb me vrijwel de gehele tijd heerlijk gevoeld in die stad. Behalve het laatste jaar en daarom ging ik er ook weg. Maar verder heb ik niks tegen die stad, echt niet.

Maar waarom dan die oproep “Blijf weg uit Amsterdam”?

Blijf weg uit Amsterdam. Ik herhaal…

Dat ga ik je vertellen. Vanwege Sail Amsterdam natuurlijk, dat komende woensdag begint. Het nautische feestje op het IJ is natuurlijk hartstikke leuk, maar alleen als je met de boot bent. Of fietsend, of misschien te voet. Maar niet met de auto. Maar ook echt niet.

Amsterdam is namelijk op een goede dag al de hel voor iedere automobilist. Is de weg niet opgebroken, dan staat er wel een busje stil, is het ineens een éénrichtingsweg geworden of mag je er voor 7,85 per uur parkeren. Kun je nagaan hoe dat de komende week zal zijn! De maatregelen zijn niet voor de spreekwoordelijke poes, zullen we maar zeggen.

De Piet Heinkade en De Ruijterkade zijn vanuit de Piet Heintunnel tot en met het Centraal Station afgesloten. Vanuit de Kattenburgerstraat is het wel mogelijk om via de Piet Heinkade richting de Piet Heintunnel te rijden. Dat scheelt hè? Kun je via de andere kant Amsterdam nog in.

Het Java- en KNSM eiland en de Piet Heinkade tussen Centraal Station en Pakhuis de Zwijger, zijn autoluw tussen 10.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur ‘s nachts. Tijdens deze periode zijn deze gebieden alleen toegankelijk voor auto’s met een speciale doorlaatpas. Of als je een blauw zwaailicht hebt, dan mag je er ook door.

Maar het ingrijpendste moet nog komen; er wordt een hele brug weggehaald. Blijf weg bij de Jan Schaeferbrug, die moet wijken voor de tall ships die aan de IJhaven gaan liggen. Mocht je die kant op moeten met de auto, dan hebben wij 1 ding te zeggen… Namelijk: hahahahahahahahahaha. Succes man! welkom in Amsterdam!

Maar goed, op 25 augustus is het allemaal afgelopen en zou zelfs de brug er weer in moeten hangen. Dan is Amsterdam weer een gewone hel voor de automobilist. Maar niet meer de extreme Sail-hel…

Dus daarom nog 1 maal: Blijf weg uit Amsterdam. Voor je eigen bestwil!

Oh ja, de header afbeelding is AI, maar dat zag je natuurlijk al…