Het is gedaan met de milieuvriendelijke waterstof auto’s. En da’s jammer

De waterstofauto is officieel morsdood. Fabrikanten trekken hun handen ervan af en de tankstations halen de stickers van de pomp. Ooit moest dit het wondermiddel zijn. Schoon, snel tanken, lange range. In de praktijk is het vooral duur, ingewikkeld en leeg.
Shell had er drie jaar geleden al geen zin meer in en sloot zijn Britse pompen. OMV in Oostenrijk zei ook tabee. Duitsland poetst dit jaar tientallen stations weg. Nederland heeft er nog een handvol, maar de kans is groter dat je een werkende flitspaal tegenkomt in de polder dan een waterstofpomp die het doet.
De aantallen zijn een mop. Zeshonderdduizend elektrische auto’s rijden rond. Het aantal auto’s op waterstof? Zeshonderd. Dat is de helft van een willekeurige rij Skoda’s bij een hockeyclub op zondagmiddag. Alleen zijn die Skoda’s goedkoper en werken ze wél.
Het is gedaan met waterstof auto’s.
En over goedkoper gesproken: een waterstof auto kost zeventigduizend euro. Je krijgt er geen gratis pomp bij, geen gratis water, geen gratis rijervaring. Voor dat geld koop je ook een Tesla of een dikke Kia EV9 voor kopen. Of de allervetste middelvinger die je in de jaren 80 kon geven…
De gemiddelde batterijauto kost vierenveertigduizend ekkermannen. Met het verschil kun je een caravan, twee elektrische fietsen en een dakkoffer kopen. En dan heb je nog geld over voor een vakantie in Frankrijk waar je bij de snellader baguettes eet terwijl je twintig minuten wacht.
De techniek achter waterstof is even efficiënt als een broodrooster in een jacuzzi. Je stopt er stroom in, je splitst water, je vervoert het, je slaat het op, je zet het weer om. Uiteindelijk hou je dertig procent over. Een batterijauto houdt negentig procent over. Dan is de keuze gauw gemaakt, toch?
Het kip-ei verhaal maakt het extra treurig. Geen waterstof tankstations dus geen auto’s. Geen auto’s dus geen tankstations. Politici roepen nog wel dat waterstof de toekomst heeft. Maar ja, dat riepen ze ook over biobrandstof, de OV-chipkaart en de rest van de carrière van Marco Borsato.
De enige opties zijn de Toyota Mirai en Hyundai Nexo. En waarschijnlijk moet je nu heel hard graven in het geheugen om te weten hoe ze er ook alweer uitzagen. Dat sneppen we. Ze rijden ook nauwelijks rond, niemand koopt ze
Maar er is ook goed nieuws. De automobilisten die er wel eentje hebben, mogen hun. auto gratis aanleveren aan het museum van de 21ste eeuw. Kan ie mooi samen staan naast de Minidisc, de BlueRay-speler en vapes met een smaakje.
Oh, die worden nog steeds verkocht? Nou, dan iets anders.
Reacties
RUBERG zegt
Niet milieuvriendelijk, maar minder milieubelastend!
Johanneke zegt
Doodgeboren heet zoiets. Belachelijk idee, vanaf dag 1. Er is nauwelijks groene waterstof, en het beetje dat er is wil de industrie. Compleet zinloos om dat naar een tankstation te vervoeren, onder miljoenmiljard bar te drukken (lekker efficiënt), zodat iemand in 4 minuten ipv in 15 minuten kan tanken.
rwdftw zegt
Hier rijdt een lokale taxiboer met een Mirai. Komt in de wijk geregeld oudjes ophalen om ergens naartoe te rijden. Tijdens het wachten op de persoon heb ik de bestuurder eens bevraagd. Ja het rijdt net zoals een BEV. Dat is het positieve, naast snel kunnen tanken. Range was een beetje meh als ik het mij goed herrinner.
Maar de knaller, heel Arnhem kent één tankstation voor waterstof. Is die leeg/defect dan is de uitwijk een tankstation in Doetinchem. Dan heb je het over een afstand van 30km. Om te tanken. Dus 60 km om vanaf een leeg Arnhems tankstation naar een Doetinchems tankstation en terug te komen. Als je dan in Doetinchem tenminste kan tanken want als die ook leeg of defect is….
Robert zegt
Moet je voor de aardigheid eens op Marktplaats zoeken naar de Toyota Mirai of de Hyundai Nexo. Auto’s met een nieuwwaarde van 70, 80 mille, die je na vier, vijf jaar kunt ophalen voor soms minder dan 10 mille.