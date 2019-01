Dit is niet de rug van een supercar

Schijn bedriegt.

Werd je daar even voor de gek gehouden. De thumbnail lijkt één of andere supercar voor te stellen, maar je zit gewoon naar een freakin’ Fiat 500 te kijken. Nou, zo gewoon is deze Fiat niet.

Waar we naar kijken is een 500e, een elektrische variant van het Italiaanse stadskarretje, omgebouwd door Harman International. Het concept is gepresenteerd op CES in Las Vegas en je kunt al raden dat dit een technologiebom op wielen moet voorstellen. De auto is flink verbouwd. Er is zelfs geen dak meer aanwezig. In plaats daarvan werd voor een soort speedster-look gekozen.

Zoals gezegd komt deze 500e met de nodige technische snufjes. Er zijn slimme speakers en microfoons geïnstalleerd, die de auto in staat stelt om de omgeving te monitoren door middel van beeld en geluid. Er zijn bijvoorbeeld drie camera’s aan de achterkant te vinden. Mede aan de hand van sensoren kunnen ze het verkeer in de gaten houden, ingrijpen als de auto een obstakel van achteren nadert en dode hoeken wegnemen.

Er zitten tevens camera’s en sensoren aan de voorzijde. Via software is het systeem in staat objecten of situaties te herkennen zoals onder meer verkeersborden en kruispunten. Een ander puntje is het Cabin Monitoring System. De bestuurder wordt in de gaten gehouden. De computer kijkt onder meer naar de zitpositie en het oog. Ook van de passagier maakt het systeem een constante analyse van de ademhaling en hartritme.

Technisch tof dat Harman International op CES dit laat zien. Aan de andere kant klinkt het allemaal erg creepy. Harman zegt de technologie te willen gebruiken voor semi-autonome ritten in de toekomst. De computer moet kunnen beslissen of een bestuurder capabel genoeg is om zelf te kunnen rijden als de persoon dit wilt.