Lezersvraag: hoeveel geef jij per maand uit aan je auto?

Tientjes, honderdjes of misschien wel duizend euro?

De auto. Je kunt het financieel zo gek (of juist niet) maken als je wil. De ene situatie is de andere niet en dat gaat zeker op voor automobilisten. Autoblog-lezer @ghost vroeg zich in DIT artikel af wat de gemiddelde autoblogger kwijt is per maand aan zijn/haar auto(‘s).

Een interessante lezersvraag natuurlijk. De één heeft een leasebak van de zaak met een tankpas, terwijl de ander een student is met een Toyota Starlet en weer een ander is succesvol ondernemer met een luxe auto. Uiteindelijk zijn we Nederlanders (of Belgen) en willen we aan het einde van de streep geld besparen.

Bij het bezitten van een voertuig komt een hoop kijken qua maandelijkse kosten. Niet zo vreemd dat een concept als Private Lease dan ook booming is in een land als Nederland, waar kleine gebakjes als warme broodjes over de toonbank gaan.

Als laatste speelt de persoonlijkheid van de autobezitter een rol bij de kosten. Een gevoelige rechtervoet, of een pietje precies die graag een schone auto heeft zijn ook factoren die invloed hebben op het kostenplaatje.

Uw auteur leeft momenteel El cheapo als het gaat om het wagenpark. Op dit moment alleen nog m’n 106’je voor de deur waar ik exclusief brandstof minder dan 100 ekkermanen per maand aan kwijt ben. Héérlijk die youngtimer regeling. Een leuke hobbyauto komt wel weer als de temperaturen enigszins acceptabel worden buiten.